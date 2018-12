Il finale de L’Amica Geniale in onda il 18 dicembre | Elena e Lila | dalla violenza

optimaitalia

(Di martedì 11 dicembre 2018)Ilde L'Amicaè dietro l'angolo anche in Italia. Dopo l'ottimo successo che ieri sera ha riscontrato negli Usa su HBO, anche il pubblico di Rai1 si può mettere comodo per assistere al granche regalerà ad una delle protagoniste un matrimonio o, almeno, si spera. Non mancheranno gli intoppi e nemmeno le violenze che le due giovani protagoniste dovranno subire. Se fino a questo momento non sono mancate le polemiche, sicuramente questi ultimi episodi renderanno le cose ancora peggiori per il pubblico più sensibile.Ilde L'Amicaandrà inla prossima settimana, il 18, con gli ultimi due episodi dal titolo "I fidanzati" e "La promessa" in cuisi fidanza ufficialmente con Stefano e i due progettano il matrimonio. Il promesso sposo, inoltre, decide di investire sui modelli di scarpe immaginati da, entrando in affari con i ...