ilnapolista

: Il Chelsea ha sospeso i tifosi che hanno insultato Sterling - napolista : Il Chelsea ha sospeso i tifosi che hanno insultato Sterling - AstiGioachino : RT @CalcioFinanza: Il #Chelsea ha sospeso quattro tifosi per accuse di #razzismo verso #Sterling - pccpla : RT @CalcioFinanza: Il #Chelsea ha sospeso quattro tifosi per accuse di #razzismo verso #Sterling -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Indagini in corso Ilhaquattro persone dal suo stadio dopo aver accertato la loro identità. Secondo quanto comunicato dal club inglese con una nota ufficiale, la sospensione della possibilità di entrare a Stamford Bridge sarebbe stata comminata «in attesa del termine delle indagini riguardanti il comportamento dei sostenitori nei confronti di Raheem, calciatore del Mancester City».è statoda alcuni supporter durante la partita di sabato tra la sua squadra e i Blues, nello stadio londinese. Il Napolista ne ha scritto qui.Ilaggiunge: «Piena collaborazione con la polizia per tutti gli accertamenti del caso. Il club trova aberrante ogni comportamento discriminatorio. Se si intercetteranno prove per cui questisi sono macchiati di comportamenti razzisti, saranno emesse sanzioni molto severe. Inoltre, ilsosterrà ogni ...