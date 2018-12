Il cellulare cade nella vasca da bagno e la folgora | muore 15enne | campionessa di arti

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) Un tragico quanto banale incidente ha sconvolto la Russia: Irina Rybnikova,giovanedi pancrazio (specialità di combattimento tra lotta e pugilato), è morta fulminatadain casa mentre era intenta ad inviare sms col suo smartphone messo in carica. Il telefono, scivolatole dalle mani e finito in acqua, ha ucciso la giovanissimandola.Il corpo senza vita è stato ritrovato dai genitori della ragazza. "Era una persona incredibile e la mia migliore amica. Voleva avere successo in ogni sport e avevamo in programma di trasferirci in un'altra città per studiare. Tutti le volevano bene: era amichevole, gentile e molto bella. Irina aveva talento nellemarziali e partecipava regolarmente ai tornei", ha dichiarato un caro amico della ragazza.Anche la federazione sportiva d'appartenenza ha voluto ricordare Irina: "Un ...