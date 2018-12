Il bestiario di Caspar Henderson è un invito a meravigliarsi

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) Poco meno di dieci anni fa, una domenica come tante nel relax più totale che solo la campagna inglese può assicurare. Dopo un picnic e dopo aver letto Il libro degli esseri immaginari che Borges scrisse negli anni Sessanta, lo scrittore e giornalistadecise di addormentarsi. Sognò quelle pagine di mondi fantastici in cui vivevano animali come gli Humbaba – i guardiani della foresta di cedri, esseri con unghie di leone, il corpo rivestito di squame di bronzo, artigli di avvoltoio, le corna del toro selvaggio, coda e membri a forma di serpente – persino gli animali immaginati a sua volta da Kafka che avevano il corpo simile a quello di un canguro o Rospi Possenti del folklore cileno dotato di un guscio come le tartarughe. Esseri eccentrici inquietanti o comici, a volte tutte queste cose insieme."Mi risvegliai – spiega...