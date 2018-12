I giornalisti persone dell' anno 2018 per Time

Time - i giornalisti in pericolo le persone dell'anno : in copertina Khashoggi : ...l'anno che sta per concludersi' ha dedicato quattro copertine a singoli giornalisti e a una testata 'simbolo di una una battaglia più ampia combattuta da innumerevoli altri in tutto il mondo'. The ...

Le persone dell’anno secondo Time : i giornalisti “guardiani” della verità : Per la storica copertina di dicembre del settimanale statunitense dedicata alle Person of the Year, il giornalista Khashoggi e i cronisti di Capital Gazette uccisi ma anche la direttrice del sito di informazione online filippino Rappler e due report birmani. Tutti finiti nel mirino di regimi autoritari per il loro lavoro di "guardiani" della verità.Continua a leggere

La rivista Time ha scelto come “persone dell’anno” un gruppo di giornalisti minacciati per il loro lavoro : La rivista statunitense Time ha scelto come “Persona dell’anno” del 2018 un gruppo di giornalisti minacciati per il loro lavoro. Il gruppo – che la rivista ha deciso di chiamare “The Guardians”, i guardiani – comprende Jamal Khashoggi, il giornalista saudita ucciso