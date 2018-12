' I 50 anni dell' Unibg | una giornata di festa per guardare al futuro'

Meghan Marke - assistente della regina Elisabetta si dimette dopo 17 anni : Il caratterino di Meghan Markle, moglie del principe Harry, continua a mettere a dura prova l'entourage di Buckingham Palace. Secondo quanto riferisce la stampa inglese, Samantha Cohen, storica componente dell'entourage dei reali britannici, sarebbe pronta a lasciare il suo lavoro dopo ben 17 anni al servizio della regina Elisabetta II.La Cohen era stata da poco nominata assistente personale della duchessa di Sussex, come riferisce il ...

Sereno Variabile - 40 anni insieme : la conferenza stampa dell'11 dicembre 2018 in diretta dalle ore 12 : Oggi, martedì 11 dicembre 2018, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa dedicata ai 40 anni di Sereno Variabile, lo storico programma di Rai 2 dedicato ai luoghi, alle tradizioni, alla cultura e ai prodotti del nostro paese, condotto da Osvaldo Bevilacqua.Sereno Variabile - 40 anni insieme: il programma e il Guinness World Recordprosegui la letturaSereno Variabile - 40 anni insieme: la conferenza stampa dell'11 dicembre 2018 ...

Il batterio della peste in un corpo di 5.000 anni fa : L’Europa fu spopolata dalla peste anche nel Neolitico. Circa 5.000 anni fa molte popolazioni europee patirono un declino che portò anche all’estinzione di alcune culture proprio quando, dopo il ritiro dei ghiacci e la domesticazione di molte piante per uso alimentare (farro, orzo, ceci, fagioli, piselli, vite) si erano diffusi gli insediamenti agricoli e innescato lo sviluppo demografico tramite collegamenti col Caucaso e la ...

Eleonora Girolimini - lettera delle figlie di 7 anni alla mamma : «Ci dispiace che sei morta» : «Cara mamma, ci dispiace che sei morta», sono queste le parole che le figlie gemelle di sette anni hanno scritto a Eleonora Girolimini, morta schiacciata nella calca della discoteca...

Incendio in un palazzo a Reggio Emilia : due morti e dieci feriti gravi - due sono bambini | "Cantina dell'edificio occupata da anni" - è polemica : Le due vittime sono un uomo euna donna di origine nordafricana, marito e moglie, cherisiedevano da anni nell'edificio

Rai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv : Ottant'anni dalle Leggi Razziali, 70 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: due momenti così lontani e così legati nella storia del genere umano che la Rai ha scelto di ricordare con una serie di appuntamenti televisivi per ricordare, o insegnare ai telespettatori, la nostra storia recente.prosegui la letturaRai celebra i 70 anni della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo in tv pubblicato su TVBlog.it 10 dicembre 2018 11:10.

Vende la verginità della figlia 13enne - mamma condannata a quattro anni e mezzo : Una donna di 36 anni, che aveva deciso di Vendere all’asta, sul web, la verginità della figlia di appena 13 anni, è stata condannata a quattro anni e mezzo di carcere dal tribunale. Una sentenza che fa molto discutere, dal momento che molti ritengono la pena troppo lieve, anche in rapporto alla risonanza che la vicenda aveva avuto in tutto il mondo, non solo in Russia, dove i fatti erano accaduti. Irina Gladkikh, ex modella divenuta agente ...

Della Casa : due anni per questa situazione - ora presidio o abbattimento : Roma – “Di occupazioni ce ne sono tante, questa era la situazione piu’ problematica”. A dirlo, Roberta Della Casa, presidente del IV Municipio di Roma, che sta assistendo allo sgombero dell’ex Penicillina. “Dopo 27 anni- ha spiegato Della Casa- questa amministrazione si e’ fatta carico del problema. Sono 2 anni e mezzo che lavoriamo a questa situazione”. “C’e’ stata la presa in ...

La Francia conta i danni della crisi dei gilet gialli : È una conta dei danni che preoccupa. La Francia deve fare i conti con la protesta dei "gilet gialli" anche sul fronte economico, e non solo su quello sociale e dell'ordine pubblico. "Una catastrofe per il commercio, una catastrofe per la nostra economia", come l'ha definita il ministro delle Finanze Bruno Le Maire, che però oggi quantifica il tutto in una perdita dello 0,1% del Pil francese nell'ultimo trimestre dell'anno."Penso - ...

Che fine ha fatto Gianni Comandini? La nuova vita dell’ex attaccante : Gianni Comandini è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Esordisce nel campionato di Serie B 1995-1996, giocando una sola partita. Passa al termine di quell’annata al Montevarchi in Serie C1 per tornare l’anno successivo al Cesena. Nell’estate 1998 il direttore generale del Vicenza Sergio Gasparin acquista il suo cartellino, viene ceduto al Milan, che offre una cifra intorno ai 20 miliardi di lire per il suo ...

