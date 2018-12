Huawei | nuova udienza per il rilascio di Meng

Fuori mercato la nuova promozione Wind per Huawei P20 Lite : siamo sotto i 160 euro : Uno degli smartphone che ha riscontrato un flusso di vendite superiore alla media durante il Black Friday ed il Cyber Monday 2018 è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P20 Lite. Scheda tecnica più che dignitosa, o comunque superiore alla norma se consideriamo le specifiche medie di questo particolare mercato, accompagnata da un prezzo da sempre molto aggressivo. Le promozioni Wind che posso darvi per ufficiali oggi 30 novembre, ...

Huawei - stop sul 5G in Nuova Zelanda : ANSA - 28-11-2018 11:02

Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente : Google sta testando Fuchsia su Honor Play : Gli anni passano ma Google continua a regalare sorprese riservate a tutti i consumatori: la società sta lavorano, già da un po’ di […] L'articolo Google e Huawei pronti a collaborare nuovamente: Google sta testando Fuchsia su Honor Play proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata : 3D Live Maker è il nome della nuova applicazione di Huawei che permette di creare degli oggetti tridimensionali interattivi chiamati AI Live Model da utilizzare […] L'articolo Huawei lancia una nuova applicazione per la creazione di avatar per la realtà aumentata proviene da TuttoAndroid.

Nuova corso al Huawei P20 Pro con aggiornamento 161? L’attesa per la batteria : Per il Huawei P20 Pro, da qualche ora, sono in distribuzione le prime notifiche relative all'aggiornamento 161: iltop di gamma, a distanza di poco tempo, riceve un nuovo update. Solo ad inizio mese, in effetti insieme ai nostri lettori, avevamo commentato proprio il lancio di un firmware antecedente, il 159. Nel giro di pochi giorni tocca al successivo pacchetto software e a nostro parere non a caso. Sull'aggiornamento pregresso 159 su Huawei ...

Inaspettata la nuova patch per Huawei P20 Lite : prime informazioni sull’aggiornamento B162 : La situazione relativa al cosiddetto Huawei P20 Lite si sta sbloccando una volta per tutte, in merito allo sviluppo software di uno smartphone divenuto sempre più popolare in Italia negli ultimi mesi. Dopo l'aggiornamento di cui vi abbiamo parlato pochissime settimane fa su queste pagine con un articolo apposito, infatti, da alcune ore a questa parte ci si può concentrare già sulla patch di ottobre. Un duplice pacchetto software che in qualche ...

La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi : Huawei la sta testando su 13 diversi modelli : Huawei ha iniziato a testare la nuova EMUI 9.0 basata su Android 9 Pie su 13 diversi dispositivi, inclusi diversi modelli di marchio Honor. L'articolo La nuova EMUI 9.0 non sarà limitata a pochi dispositivi: Huawei la sta testando su 13 diversi modelli proviene da TuttoAndroid.

Velocissima la nuova EMUI 9.0 per Huawei e Honor : ufficializzati i primi dati sulle prestazioni : C'è fermento, c'è grande fermento in questo periodo attorno a brand del calibro di Huawei e Honor, come sempre per quanto riguarda la questione relativa all'aggiornamento del sistema operativo Android Pie e soprattutto all'interfaccia EMUI 9.0. Nei giorni scorsi ho condiviso con voi il punto della situazione per quanto concerne la distribuzione non tanto della beta, quando del firmware nella versione definitiva, considerando il fatto che la ...

La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture - migliori performance e una più elaborata intelligenza artificiale : La nuova EMUI 9.0 di Huawei basata su Android 9 Pie promette un'esperienza utente più veloce e un'intelligenza artificiale ancora più elaborata. L'articolo La nuova EMUI 9.0 di Huawei porta nuove gesture, migliori performance e una più elaborata intelligenza artificiale proviene da TuttoAndroid.

Huawei presenta Mate 20 e Mate 20 Pro. I phablet di nuova generazione ancora più performanti : Il successo di Huawei in questi anni è aumentato a livello globale, anche in Europa, tanto da permettere al produttore cinese di superare Apple, verso la metà del 2018, confermandosi il secondo produttore di smartphone per dispositivi venduti, risultato che adesso vede il colosso cinese interessato a spodestare Samsung. Per riuscire in un’impresa del genere è necessario, tuttavia, puntare su dispositivi di fascia alta che riescano a ...

Huawei pronta a sfidare NVIDIA e Qualcomm nel campo dell’AI - nuova immagine per Mate 20 Pro : Huawei annuncia due nuovi chipset della serie Ascend dotati di funzioni di intelligenza artificiale, per sfidare NVIDIA e Qualcomm. Intanto Huawei Mate 20 Pro si mostra in una nuova immagine. L'articolo Huawei pronta a sfidare NVIDIA e Qualcomm nel campo dell’AI, nuova immagine per Mate 20 Pro proviene da TuttoAndroid.

Ricarica batteria Huawei in un lampo : nuova tecnologia pronta al lancio? : Chi sogna una batteria Huawei con Ricarica ultra-veloce e dunque mai a secco potrebbe essere presto accontentato. Non è più un mistero il fatto che il produttore cinese stia lavorando ad una nuova tecnologia di alimentazione dei suoi device mobili ma non solo, come riportato pure dalla puntuale fonte GizChina. L'ufficio brevetti cinese appunto avrebbe registrato un nuovo sistema di Ricarica per la batteria Huawei. La novità risiederebbe in ...

In uscita in Europa una nuova patch 156 per Huawei P20 Lite : alcune anticipazioni : Torna sotto la luce dei riflettori il cosiddetto Huawei P20 Lite. Uno degli smartphone più chiacchierati e desiderati del momento, complici alcune promozioni davvero allettanti che abbiamo trattato sulle nostre pagine nel corso del fine settimana, in queste ore sta ricevendo anche un apprezzabile aggiornamento. Secondo le informazioni raccolte, infatti, in Europa sarebbe già partita la distribuzione della patch B156, con cui il produttore ...