Hockey prato | Mondiali 2018 | risultati degli ottavi e tabellone dei quarti di finale

Hockey prato - Mondiali 2018 : risultati e classifiche della terza giornata. Argentina - India - Australia e Germania ai quarti : Si è conclusa la terza giornata in quel di Bubhneswaran per quanto riguarda i Mondiali di Hockey su prato al maschile 2018. Va a chiudersi dunque la fase a gironi per la manifestazione iridata in corso in terra Indiana: si sono delineate le posizioni e dunque gli accoppiamenti per gli scontri diretti. Volano Argentina, India, Australia e Germania: tutte prime nei propri gironi, dunque già qualificate di diritto ai quarti di finale. Andiamo a ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali : Tutto pronto per i Mondiali di Hockey su prato al maschile che scatteranno il prossimo 26 novembre a Bhubaneswar, in India. Andiamo a scoprire tutti i convocati e le rose delle sedici nazionali della Coppa del Mondo. India: Coach: Harendra Singh PR Sreejesh, Krishna Bahadur Pathak, Harmanpreet Singh, Birendra Lakra, Varun Kumar, Kothajit Singh Khadangbam, Surender Kumar, Amit Rohidas, Manpreet Singh (capt), Chinglensana Singh Kangujam ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : a Bhubaneswar si assegna il titolo. Australia che vuole confermarsi : Scatta nel week-end la quattordicesima edizione della Coppa del Mondo di Hockey su prato al maschile (quest’anno, a differenza di quanto successo l’ultima volta in quel di The Hague, uomini e donne disputano la manifestazione in due sedi diverse). Appuntamento dal 28 novembre al 16 dicembre in India, in quel di Bhubaneswar. Una battaglia e uno spettacolo sicuramente unico, con tantissime squadre pronte a giocarsi il titolo ...

Hockey prato - Mondiali 2018 : il calendario completo. Programma - orari e streaming : Conto alla rovescia che sta per terminare: tutto pronto per i Mondiali 2018 di Hockey su prato al maschile. La competizione internazionale scatterà il prossimo 28 novembre a Bhubaneswar, India, e si concluderà il 16 dicembre con l’assegnazione delle medaglie. Andiamo a scoprire tutto il Programma: i match saranno visibili tutti sul canale Youtube della FIH. Programma Mondiali Hockey prato 2018 November 28, 2018 12.30 Belgium VS Canada ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : decima giornata - risultati e classifica. Amsicora e Bra non si fanno male : decima giornata per il campionato maschile di Hockey su prato, l’ultima prima della pausa invernale: non si fanno del male Amsicora e Bra che pareggiano e restano in coppia al comando della classifica dopo l’1-1 odierno. Ad approfittarne c’è il Bonomi che distrugge per 9-2 il Valchisone e si fa sotto: due lunghezze di ritardo per i lomellini. Andiamo a rivivere la giornata odierna con tutti i risultati e la classifica ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della nona giornata. Amsicora vince nel big match - in vetta con il Bra : nona giornata per il campionato maschile di Hockey su prato, svoltasi come di consueto nel sabato pomeriggio. È fuga a due in vetta alla graduatoria: l’Amsicora si impone in Lomellina nel big match con il Bonomi e mantiene la leadership in coppia con i campioni d’Italia dell’HC Bra, vincente in un match esplosivo con il CUS Pisa. Tanti i successi casalinghi: si impongono Ferrini, Juvenilia e Bologna. Andiamo a rivivere questo ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della settima giornata. L’Amsicora è imbattibile : Settimo turno per il campionato femminile di Hockey su prato: l’Amsicora non ha intenzione di fermarsi e timbra il sesto successo in altrettanti match (ha un incontro da recuperare). Le cagliaritane battono 4-1 la Ferrini nel derby e restano in vetta alla graduatoria a pari punti con la Lorenzoni, abile a vincere 3-1 in trasferta sul CUS Padova. Successi anche per Libertas San Saba (2-0 all’Argentia) e Butterfly (2-1 al CUS Pisa). ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica dell’ottava giornata. Vincono Amsicora - Bra e Bonomi : Si è chiuso oggi, con l’ottava giornata, un doppio turno davvero molto duro per il campionato di A1 di Hockey su prato maschile, iniziato nel giorno di Ognissanti. Rispetto a due giorni fa, non ci sono grandi sorprese tra le prime della classe: Vincono infatti Amsicora e HC Bra, la coppia al comando della graduatoria con 19 punti, e non si ferma neanche la più immediata inseguitrice, il Bonomi, che dista solo una lunghezza. Sembra una ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora e Bra appaiate in vetta : Doppio turno fondamentale per il girone di andata del campionato di A1 di Hockey su prato maschile. Settima giornata che si è giocata nel giorno di Ognissanti: tante le sorprese, rivoluzione in graduatoria. Resta però una coppia a guidare il gruppo: l’Amsicora pareggia per 2-2 a Roma con la Tevere EUR ma mantiene il comando a pari punti con l’HC Bra, dominante con il Bologna (8-0 con doppiette di Chiesa e Giuliani). Si ferma un ...

Hockey prato femminile - A1 2018-2019 : risultati e classifica della sesta giornata. Amsicora fa cinque su cinque : sesta giornata per il campionato femminile di Hockey su prato: non si placa la corsa dell’Amsicora che resta sola in vetta con anche una partita da recuperare. Le sarde fanno cinque su cinque con il successo per 5-3 sul Butterfly. Una doppietta di Anania tiene attaccata la Lorenzoni, a quota 15 punti, ma con un match in più giocato. Più distanti tutte le altre. 3-1 per la Libertas San Saba su uno spento CUS Pisa, successo anche per ...

Hockey prato - Hockey Series Finals 2019 : decise le sedi. Nazionale maschile in Malesia - azzurre a Valencia : La FIH ha annunciato in settimana le sedi per quanto riguarda le Hockey Series Finals 2019: i fondamentali tornei (tre maschili e tre femminili) che assegneranno i pass per volare ai gruppi di qualificazione verso i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Presenti, dopo le splendide performance di questa stagione, entrambe le nazionali italiane. Cammino durissimo per la squadra maschile, che ha già fatto davvero tanto ad arrivare fino a questo punto. Gli ...

Hockey prato - A1 2018-2019 : sesta giornata. Colpaccio Bonomi - impresa con il Bra! In vetta anche l’Amsicora : sesta giornata per il campionato di A1 di Hockey su prato. Nel big match arriva una grandissima sorpresa: Colpaccio per il Bonomi che supera con una doppietta di Asuni per 2-1 i campioni d’Italia del Bra portandosi in vetta. A pari punti con i lomellini troviamo l’Amsicora: 5-2 nel derby con la Juvenilia con tripletta di uno scatenato Mura. Prova a tenere il passo delle migliori il Bologna che supera nella Capitale la Roma. Successi ...

Hockey prato femminile - Serie A1 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Amsicora e Lorenzoni a punteggio pieno : quinta giornata per il campionato femminile di Hockey prato di Serie A1: due squadre a farla da padrone. L’Amsicora non sbaglia un colpo e batte per 4-0 a domicilio il CUS Padova. punteggio pieno e risultato ancor più clamoroso per la Lorenzoni: la compagine campione d’Italia batte per 5-0 un CUS Pisa sempre più in crisi. Successi anche per le romane Libertas San Saba e Butterfly. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la ...

Hockey prato - Serie A1 2018-2019 : risultati e classifica della quinta giornata. Bra resta solo in vetta - vicine Amsicora e Bonomi : quinta giornata per il campionato maschile di Hockey su prato. resta tantissimo equilibrio in graduatoria: si staccano però le prime tre della classe, le grandi favorite per il titolo. L’HC Bra si aggiudica il derby piemontese con il Valchisone e resta in vetta, ma incalzano ad una sola lunghezza di distanza Amsicora e Bonomi che vincono rispettivamente a Bologna e a Cagliari con la Ferrini. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati ...