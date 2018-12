Hezbollah terroristi islamici Salvini fa infuriare la Difesa

Su Hezbollah scoppia il caso Salvini : "Sono terroristi". Ma il ministero della Difesa attacca : "Le sue parole preoccupano e imbarazzano" : "Chi vuole la pace, sostiene il diritto all'esistenza ed alla sicurezza di Israele. Sono appena stato ai confini nord col Libano, dove i terroristi islamici di Hezbollah scavano tunnel e armano missili per attacca re il baluardo della democrazia in questa regione". Lo scrive su Twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini da Israele."Preoccupazione" e "imbarazzo" in ambienti del ministero della Difesa e del comando italiano ad Unifil a seguito ...

