Habemus Moretti | meno male

(Di martedì 11 dicembre 2018) Andate a vedere Santiago, Italia. Andateci preferibilmente senza saperne niente, o poco, senza leggere quest’articolo – poi se vorrete lo farete dopo –, andateci solo perché è l’ultimo lavoro di, e Nanniè imperdibile, è un visionario e ti stupisce sempre. Come tutti i veri artisti,sente le cose prima degli altri e le racconta in un modo che è soltanto suo ma ti coinvolge profondamente e ti spiega perché senti il disagio che senti. Lo ha fatto in tutti i suoi film, soprattutto in quelli più esplicitamente politici: Palombella rossa, Il caimano,Papam. Entri al cinema con quel piccolo ma persistente disagio che ti accompagna perché senti di vivere in un Paese e in un mondo sempre più egoisti e confusi e lui ti racconta una storia che ti spiega perché ti senti così. «Chi ha visto la luce una volta se la ricorda per sempre».Santiago, Italia (qui inizia ...