Great Blue Hole | che cosa c' è | sotto?

Richard Branson porterà un sottomarino nelle profondità del Great Blue Hole : La "Grande voragine blu", meglio nota come Great Blu Hole, è una grande cavità marina che si trova nel mar dei Caraibi, al largo del Belize. Ha una forma circolare ed è larga circa 300 metri. Inoltre è una delle mete più agognate dagli appassionati di avventura e subacquea, i quali non perdono tempo ad immergersi in questo autentico paradiso terrestre. Tuttavia, siccome ha una profondità stimata intorno ai 123 metri, per motivi di sicurezza non ...