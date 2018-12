Grande Fratello Vip | Walter Nudo è il vincitore

Walter Nudo vince il Grande Fratello Vip 2018 : Walter Nudo - Finale GF Vip 2018 Quindici anni dopo il successo all’Isola dei Famosi, Walter Nudo si aggiudica anche il Grande Fratello Vip. E’ l’attore e karateka canadese naturalizzato italiano il vincitore della terza edizione del reality condotto da Ilary Blasi. A lui vanno i 100.000 euro in palio, di cui la metà dovranno essere devoluti in beneficenza. A differenza dell’ex programma di Rai 2, dove vinse anche perché ...

Jane Alexander benda al Grande Fratello Vip : problema a un occhio : Grande Fratello Vip, Jane Alexander partecipa alla finale con una benda sull’occhio: cosa è successo all’attrice? Jane Alexander ha avuto per tutta la puntata del Gf Vip 2018 una benda sull’occhio. Ha un problema che non può nascondere. Ha cominciato ad accusare il dolore durante la puntata di ieri di Domenica Live, dove è stata […] L'articolo Jane Alexander benda al Grande Fratello Vip: problema a un occhio proviene da ...

Grande Fratello Vip : Walter Nudo in lacrime svela il dramma del figlio : Walter Nudo piange al Grande Fratello Vip: “Mio figlio per colpa mia…” Anche Walter Nudo questa sera è stato protagonista di una toccante sorpresa organizzata dal Grande Fratello Vip 3. Dopo averlo fatto andare in giardino, Ilary Blasi ha chiesto all’attore qualche parola da dedicare ai suoi due figli Martin e Elvis, e Walter, scoppiando in lacrime, ha ricordato il dramma che aveva vissuto insieme al suo piccolo 15 anni ...

