Grande Fratello Vip 2018 | la finale | vince Walter Nudo | Andrea Mainardi secondo Silvia

Finale Grande Fratello Vip 2018 - Walter Nudo vincitore/ 'Francesco Monte non è stato compreso' : parla l'attore : Grande Fratello Vip 2018 , Walter Nudo vincitore nell'edizione flop: gli ascolti non decollano nemmeno nella finalissima dell'11 dicembre

Rocco Casalino - Giovanni Minoli : 'Gli feci il provino per il Grande Fratello - cosa ho capito su di lui' : Era come adesso, si capiva che poteva fare politica, aveva una notevole vocazione alla leadership, era intrigante e si dava molto da fare nel costruire e disfare alleanze ". Aveva più leadership lui ...

Giovanni Minoli racconta il provino di Rocco Casalino per il ' Grande Fratello' : Il giornalista: "Era il 2000 ed io Giorgio Gori scegliemmo il cast. Aveva vocazione per la leadership ma era meno intrigante...

Ilary Blasi dopo il Grande Fratello VIP 2018 - bilanci e considerazioni : Nel mondo dello spettacolo poche conduttrici si sono mostrate schiette e senza peli sulla lingua sia davanti che dietro lo schermo, Ilary Blasi è una di queste. Terminata la terza edizione del Grande Fratello VIP, è giunto il tempo di tracciare un bilancio per la conduttrice in un'edizione vissuta a pieno in cui "Essendo un reality, alla fine, per la prima volta la conduttrice ha portato una storia di vita sua" come detto in un'intervista ...