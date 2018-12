Governo irresponsabile | firmare il Global Compact poteva aiutare l' Italia

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera". Questa frase di Pablo Neruda dà il senso di quella che era l'atmosfera a Marrakech, in Marocco, nei giorni precedenti il vertice delle Nazioni Unite convocato per parlare di migrazioni. L'atmosfera non era per nulla rassegnata, ma si percepiva una grande determinazione a difendere i diritti umani oggi sempre più sotto attacco. Primo fra tutti quello a migrare.Io ero lì come relatrice all'incontro "Saving Life", organizzato dalla Croce Rossa, per ricordare l'importanza di un mondo senza barriere e confini. Un confronto a tutto tondo che ha spaziato da quella che è la situazione in Paesi come l'Australia e la Colombia, fino a ciò che sta accadendo in Sudan e in Camerun. Realtà molto diverse, ma in cui i fenomeni migratori hanno tratti simili.La tendenza comune tra le Ong ...