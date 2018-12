Gossip U&D | Andrea e Giulia | la foto che riaccende la speranza dei fans | ' Corri da

Gossip U&D - Mara Fasone smaschera Andrea : 'Devi dire la verità alla Langella' : Mara Fasone , l'ex tronista di Uomini e donne che ha preferito abbandonare il programma e rinunciare così alla possibilità di scegliere l'uomo della sua vita sotto i riflettori della trasmissione di Maria De Filippi, continua a lanciare frecciatine al vetriolo e in queste ore si è duramente scagliata nei confronti di Andrea Dal Corso, il corteggiatore che lei stessa aveva fatto chiamare d alla produzione per farlo venire in studio a corteggiarla. ...

Gossip U&D - Ida e Riccardo si sono lasciati di nuovo : lui sta già frequentando un'altra : I colpi di scena a Uomini e Donne non mancano mai, e nel corso dell'ultima registrazione del trono over è emerso che tra Ida e Riccardo, una delle coppie storiche del programma, protagonista quest'estate anche di Temptation Island, è definitivamente finita. Un annuncio che ha spiazzato i fan della coppia, i quali speravano che tra i due le cose stessero andando per il verso giusto, ma in realtà non era affatto così e, come se non bastasse, è ...