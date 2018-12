Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Ciclismo - Fernando Gaviria : “L’obiettivo è il Tour de France. Potrei fare dieci giorni di Giro d’Italia” : Uno dei colpi più importanti per quanto riguarda il ciclomercato 2018. A sorpresa Fernando Gaviria, uno dei più forti velocisti del World Tour, è passato dalla Quick-Step Floors, squadra che l’ha lanciato nelle corse internazionali, alla UAE Emirates. Il colombiano dovrà convivere con un altro sprinter di livello: Alexander Kristoff. Il sudamericano andava però a caccia di nuovi stimoli, come ha spiegato in un’intervista a El ...

Giro d’Italia 2019 - diretta tv a rischio sulla Rai. Auro Bulbarelli : “Cifra troppo alta ma faremo l’impossibile”. Quale futuro per la Corsa Rosa? : Il Giro d’Italia 2019 rischia davvero di non essere trasmesso sui canali Rai. La RCS Sport, società organizzatrice della Corsa Rosa, ha infatti chiesto 18 milioni di euro all’anno per la messa in onda delle principali corse ciclistiche su suolo italiano (nel pacchetto sono comprese anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico): una cifra giudicata troppo elevata dal network pubblico che attualmente paga 12 milioni di ...

Ciclismo - doppio obiettivo per Mikel Landa nel 2019 : “Voglio fare Giro d’Italia e Tour de France” : Nel 2019 Mikel Landa punterà a correre sia il Giro d’Italia che il Tour de France. Il 28enne spagnolo, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, condizionata anche da diversi infortuni, punterà a tornare grande protagonista il prossimo anno. In un’intervista rilasciata ad AS, Landa ha così dichiarato: “Voglio fare il Giro e il Tour. Ne parlerò con Eusebio Unzué e poi vedremo cosa succederà”. Landa ha già provato il doppio impegno sia nel ...

Giro d’Italia 2019 : proteste degli ambientalisti - la tappa con arrivo al Lago del Serrù rischia di saltare : La 13ma tappa del Giro d’Italia 2019, 188 km da Pinerolo a Ceresole Reale, rischia di essere annullata. Come riportato da La Stampa, le associazioni ambientaliste hanno criticato duramente l’arrivo al Lago del Serrù, all’interno del Parco nazionale Gran Paradiso. Una critica rafforzata dal consigliere dell’ente di gestione del Parco, Toni Farina, che ha comunicato la sua posizione attraverso una lettera: “Chiedo che vengano stabiliti dei limiti, ...

Giro d’Italia 2019 - Romain Bardet rinuncia alla Corsa Rosa. La AG2R correrà con Vuillermoz : Romain Bardet non parteciperà al Giro d’Italia 2019. Il francese aveva parlato in merito la possibilità di una presenza alla Corsa Rosa ma oggi è arrivata la conferma della sua assenza da parte di Vincent Lavenu, manager della AG2R, in un’intervista concessa a L’Equipe: il capitano della formazione transalpina dirotterà la sua attenzione sul Tour de France, il percorso della nostra Corsa a tappe non è congeniale alle sue ...

Giro d’Italia 2019 - dove verrà trasmesso in diretta tv in chiaro? I problemi dell’accordo Rai-RCS e le varie ipotesi : La RAI e RCS non avrebbero ancora trovato l’accordo in merito ai diritti televisivi delle gare di ciclismo più importanti tra cui anche il Giro d’Italia 2019. Come ha riportato Il Messaggero, il costo del pacchetto (che comprende anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Tirreno-Adriatico) sarebbe particolarmente oneroso perché si parla di 18 milioni di euro contro i 12 del contratto attuale e in più la produzione sarebbe a carico del ...

Ciclismo - il possibile programma gare di Vincenzo Nibali nel 2019. Partenza in Colombia? Obiettivi classiche e Giro d’Italia? : Di ritorno dalle vacanze si può iniziare a pensare alla nuova stagione: Vincenzo Nibali, uomo di punta dell’Italia del Ciclismo su strada, a breve dovrà programmare il suo 2019. Il siciliano sabato 8 dicembre si riunirà insieme ai compagni in quel di Torino come aveva riportato Tuttosport qualche settimana fa, poi il capitano della Bahrain Merida andrà in raduno insieme alla sua squadra sull’isola di Hvrar (Croazia), consueta località dove ...

Ciclismo - la Rai potrebbe non trasmettere il Giro d’Italia e molte altre corse : Mentre i corridori stanno ricominciando a pedalare e a pianificare i programmi in vista della prossima stagione, sul Ciclismo italiano si stanno addensando nuove nubi. Tutte le più importanti corse del nostro paese, a cominciare dal Giro d’Italia, potrebbero non essere più trasmesse dalla Rai. Il contratto tra RCS Sport, la società organizzatrice della corsa rosa e di quasi tutte le più importanti gare italiane, e la tv di Stato è scaduto al ...

Giro d’Italia 2019 - a rischio la diretta tv sulla Rai? Contratto costoso con Rcs : Il Giro d’Italia 2019 potrebbe non essere trasmesso dalla Rai. Questa è la notizia riportata da Il Messaggero secondo il quale il network pubblico non avrebbe ancora trovato un accordo con Rcs, organizzatore della Corsa Rosa, in merito ai diritti televisivi. Il Contratto non ancora siglato prevede un pacchetto con le corse italiane più importanti: oltre alla corsa a tappe di tre settimane ci sono anche Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, ...

Ciclismo - Riccardo Minali alla Israel Academy : “Voglio presentarmi competitivo al Giro d’Italia - l’importante è vincere” : Passato professionista nel 2017, Riccardo Minali, figlio d’arte (suo padre Nicola è stato plurivincitore di tappe tra Tour, Giro e Vuelta), è stato costretto ad una svolta. Gli scarsi risultati di questa stagione non hanno convinto l’Astana che non ha rinnovato il contratto del 23enne di Isola della Scala: il velocista è sceso di categoria passando comunque ad una realtà del Ciclismo internazionale come la Israel Cycling ...

Ciclismo - presentato il Tour of the Alps 2019 : percorso impegnativo - cinque tappe prima del Giro d’Italia : Questa mattina è stato presentato il percorso del Tour of the Alps 2019, piccola corsa a tappe che si disputerà dal 22 al 26 aprile e che può essere considerata un antipasto del Giro d’Italia che scatterà due settimane dopo da Bologna. A essere coinvolti in questo evento euroregionale saranno il nostro Paese e l’Austria: non mancheranno le salite, il percorso è impegnativo anche se sembra meno selettivo rispetto agli ultimi ...

Ciclismo - il Giro d’Italia verso un cambio di data nel 2020 per evitare il California : La riforma del Ciclismo professionistico che nascerà nel 2020 promette diverse novità anche sul calendario delle corse più importanti. Un tema molto dibattuto e che finora non ha trovato una soluzione è quello della sovrapposizione di alcune gare di livello World Tour. Un esempio lampante è quello tra Parigi Nizza e Tirreno Adriatico, o quello tra la Vuelta Espana e le due corse in linea che si svolgono in Canada. Negli ultimi anni la promozione ...

Giro d’Italia 2020 - cambiano le date? Possibile slittamento nel calendario - da evitare sovrapposizione col California : Il Giro d’Italia potrebbe subire una piccola grande rivoluzione nella propria collocazione in calendario a partire dal 2020. Attualmente la Corsa Rosa si svolge nel mese di maggio con la conclusione nei primi giorni di giugno. Contemporaneamente, però, si corre anche il Giro di California che nelle ultime stagioni ha portato via diversi big all’evento che si disputa nel nostro Paese (per quanto riguarda il 2018 basti pensare a Peter ...