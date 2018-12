Giorgia Meloni avvisa Salvini su Global Compact ed elezioni regionali | ' Sa bene che noi

Silvio Berlusconi - Forza Italia perde pezzi : Roberto Rosso passa con Giorgia Meloni : 'Ho deciso di aderire al partito di Giorgia Meloni '. Dopo Stefano Maullu , un altro big di Forza Italia lascia Silvio Berlusconi per passa re con Fratelli d' Italia . Si tratta di Roberto Rosso , l'ex ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini - pesante accusa. 'Evidentemente...' - Guido Crosetto smaschera la Lega? : 'Evidentemente ci reputano tanto bravi da copiarci'. Guido Crosetto la prende sul ridere, ma il caso politico-mediatico tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini inizia a montare. Come riporta il Corriere ...

Liliana Fiorelli - l'imitatrice di Giorgia Meloni e Levante a Mai Dire Talk : parla l'ultima scoperta della Gialappa's : Al fianco dei consolidati Maccio Capatonda e Marcello Cesena, nel cast di Mai Dire Talk ci sono delle belle scommesse. Una su tutte Liliana Fiorelli , che nella prima puntata del programma di Italia 1 made in Gialappa's Band ha interpretato una spassosa Giorgia Meloni in collegamento da Lampedusa. Classe 1990, romana, ha fatto la sua prima imitazione appena sedicenne, fra i banchi del liceo. Allora il bersaglio era Monica Bellucci. Da lì, ...

Giorgia Meloni contro i rom che hanno costretto a prostituirsi tre minori : 'Bestie - ora tolleranza zero' : Giorgia Meloni chiede che venga tolta la patria potestà alle sei 'Bestie' rom che a Foggia hanno 'costretto tre minorenni a prostituirsi' e che hanno messo in vendita , per 28mila euro, anche il bebè ...