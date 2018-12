Ghoulam: «Ora dobbiamo rialzarci subito»

ilnapolista

: @SpudFNVPN @sscnapoli Una nota positiva c'è: Mariano ora giocherà solo contro il Frosinone al ritorno, appena Ghoulam avrà i 90 minuti. - MDNigris : @SpudFNVPN @sscnapoli Una nota positiva c'è: Mariano ora giocherà solo contro il Frosinone al ritorno, appena Ghoulam avrà i 90 minuti. - djrenyx : RT @lamiasulnapoli: Ora però non bisogna accanirsi contro #MarioRui, che avrà anche le sue colpe, è vero, e siamo d'accordo, #Ghoulam è alt… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) L’intervista a Sky Faouziintervistato da Sky al termine di Liverpool-Napoli: «Il Liverpool ha iniziato con un pressing molto alto, che ci ha messo in difficoltà. A quel punto, loro si sono trovati nella condizione di giocare come piace a loro. Avevamo paura di sbilanciarci, è stato difficile per noi creare occasioni da gol. Abbiamo avuto l’opportunità di pareggiare, ma non l’abbiamo messa dentro»«Noi abbiamo fatto un girone eccellente, per un gol siamo fuori. La stagione non è finita qua,perché ci sono il campionato e l’Europa League. Ci dispiace tanto per i nostri tifosi, il girone non era facile, tutti ci consideravano già eliminati e siamo rimasti dentro fino all’ultima partita»L'articolo: «Ora» ilNapolista.