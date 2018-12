Francia | Gilet Gialli potrebbero presentarsi alle Elezioni Europee

Francia - Emmanuel Macron sui gilet gialli : “Mi prendo la responsabilità - la collera è giusta” : Il presidente francese, Emmanuel Macron, si prende parte della responsabilità sulla protesta dei gilet gialli e afferma di capire la rabbia e l'indignazione scoppiate nelle ultime settimane: "Servono misure profonde. La collera è giusta, in un certo senso". E annuncia un aumento del salario minimo di 100 euro.Continua a leggere

Gilet gialli - Macron aumenta il salario minimo di 100 euro : “In Francia emergenza sociale ed economica” : “Vedo uno stato di emergenza sociale ed economica della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei Gilet gialli. “Prenderò misure già questa settimana”, ha aggiunto, precisando che ...

Gilet gialli - Macron : “In Francia emergenza sociale ed economica - subito misure sociali” : “Vedo uno stato di emergenza sociale ed economica della Francia: ne usciremo bene tutti insieme, lo voglio per la Francia, siamo apripista per noi e per gli altri. Non possiamo restare divisi. Attraversando questa crisi, riconcilieremo i francesi”. Lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in tv dopo la crisi dei Gilet gialli. “Prenderò misure già questa settimana”, ha aggiunto, precisando che ...

Francia - tutte le contraddizioni dei Gilet gialli in economia : Sono ancora un mistero. I Gilets jaunes restano un movimento molto ben coordinato ma decisamente plurale. Sfuggono molti aspetti dei vari gruppi di manifestanti che partecipano alle proteste e, ...

GILET GIALLI - MACRON STASERA PARLA ALLA NAZIONE/ Francia - Governo nel caos : Presidente pronto a cambiare rotta : MACRON, STASERA primo discorso ALLA Francia sui GILET GIALLI: le prime concessioni? Il caos del Governo e un Paese spaccato a metà

Francia - il (non) programma economico dei Gilet gialli : Il movimento, decisamente «plurale», dei giubotti gialli non ha ancora una lista unitaria di rivendicazioni: sono almeno tre gli elenchi attualmente in circolazione...

Gilet gialli - Di Maio : “Loro proposte già nella nostra legge di bilancio”. E attacca : “Francia? Spero establishment a casa” : “Se condivido le parole di Di Battista e Grillo sui ‘Gilet gialli’? Ho letto quello che chiedono in Francia, al di là dei metodi. In Italia abbiamo avuto la fortuna di catalizzare una proposta politica in una forza politica che è diventata la prima forza politica del Paese. Non bisogna usare nessun tipo di violenza”. Così Luigi Di Maio, dopo la firma del Protocollo di Intesa tra Mise e Regione Lazio per la diffusione di ...

Gilet Gialli - Macron ammette : “In Francia troppe tasse. Ho fatto errori” : Il Presidente della Repubblica francese si starebbe apprestando a fare concessioni ai Gilet Gialli. Se non accadrà, il prossimo potrebbe essere il quinto weekend di guerriglia urbana a Parigi.Continua a leggere

La Francia conta i danni della crisi dei gilet gialli : È una conta dei danni che preoccupa. La Francia deve fare i conti con la protesta dei "gilet gialli" anche sul fronte economico, e non solo su quello sociale e dell'ordine pubblico. "Una catastrofe per il commercio, una catastrofe per la nostra economia", come l'ha definita il ministro delle Finanze Bruno Le Maire, che però oggi quantifica il tutto in una perdita dello 0,1% del Pil francese nell'ultimo trimestre dell'anno."Penso - ...

Gilet Gialli - il sondaggio : se fossero un partito sarebbero il quarto in Francia : Secondo il ministero degli interni francese sarebbero circa 2.000 le persone arrestate fino ad ora dalla gendarmeriè, la polizia francese, su oltre 136.000 partecipanti alle manifestazioni di protesta. E mentre Parigi cerca, lentamente, di tornare alla normalità, con negozi e centri commerciali che timidamente tentano di riaprire i battenti, viene diffuso un sondaggio dell'istituto demoscopico Ipsos. In base a questa rilevazione se si dovesse ...

DALLA Francia/ "Il mio giorno in piazza a Parigi - tra gilet gialli e voglia di contare" - IlSussidiario.net : Da Parigi, la cronaca di una giornata piena di tensione, in mezzo ai gilet gialli. Tutti contro Macron, che ha rubato il potere al popolo.

Parigi - una lista dei «gilet gialli» potrebbe prendere il 12% - quarto partito in Francia : A lanciare l'allarme è stato il ministro dell'Economia Bruno Le Maire: «Dobbiamo aspettarci un nuovo rallentamento della ripresa economica a fine anno in seguito alle proteste», ha affermato in un'...

Gilet gialli - scontri e feriti in Francia e a Bruxelles : ... il messaggio del tycoon su Twitter, 'le persone non vogliono pagare grosse somme di denaro, molto a Paesi del Terzo mondo , che sono gestiti in modo discutibile, , per proteggere forse l'ambiente'.

Francia - polizia spara con le “flash ball” su giornalisti e gilet gialli : numerosi feriti : numerosi giornalisti e fotoreporter francesi, oltre a manifestanti, sono stati presi di mira dalla polizia con gas lacrimogeni e pistole flash-ball durante le manifestazioni di protesta a Parigi e in altre città della Francia. La polizia francese sotto accusa per le violenze nei confronti dei manifestanti e degli operatori della stampa.Continua a leggere