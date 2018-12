Fortnite | ecco in azione la nuova arma Infinity Blade

Fortnite : ecco le principali novità della patch v7.00 che introduce la Stagione 7 : Come ormai saprete, la Stagione 7 di Fortnite sta arrivando con il nuovo update v7.00. Epic Games, attraverso il sito ufficiale, ha reso disponibile le note di questa patch. Inoltre, sono comparsi in rete i trailer dedicati alla nuova Stagione, al battle pass e alla modalità Creativa, visibili più in basso.Read more…

Epic Games rende ufficiale l'arrivo di Creativa su Fortnite : ecco tutti i dettagli della nuova modalità : Dopo essere stata anticipata da alcuni rumor circolati nel pomeriggio di oggi, la modalità Creativa trova conferma della sua esistenza grazie a un post pubblicato da Epic Games sul profilo Twitter di Fortnite, nel quale svela inoltre i dettagli di questa inedita playlist.Come riporta la nota diffuso dagli sviluppatori sul blog del gioco, la modalità Creativa sarà disponibile dal 6 dicembre e permetterà di progettare partite, gareggiare ...

Ecco la prima immagine teaser della nuova stagione di Fortnite : sarà a tema artico? : Tra soli tre giorni si aprirà ufficialmente la stagione 7 di Fortnite, che riceve oggi una prima immagine teaser che lascia intendere quale sarà il suo tema.Come riporta VG24/7, oggi Epic Games ha pubblicato una criptica immagine sul profilo Twitter di Fortnite che mostra un minaccioso figuro i cui contorni sono formati da ghiaccio, con la didascalia "un ghiaccio più amaro si diffonde". Confermato quindi il sospetto che la nuova stagione sia a ...

Giocatore di Fortnite entra nel tunnel segreto di Tempio Tomato - ecco come ha fatto : Anche se Fortnite ha solo una mappa a disposizione questo non vuol dire che tutti i segreti sono stati scoperti. Epic Games continua infatti ad aggiornarla di stagione in stagione. Il Battle Royale più famoso al mondo è pieno di segreti e luoghi nascosti, molto strani da visitare. Ad alcuni semplicemente non ci si può accedere, ma ovviamente gli utenti più cocciuti fanno di tutto per riuscire ad entrare in questi luoghi particolari. Uno di ...

Fortnite Stagione 6 : ecco la guida a tutte le Sfide della Settimana 8 : Siamo arrivati agli sgoccioli della Stagione 6 di Fortnite, e se le Sfide della Settimana 8 sono arrivate puntuali come al solito ieri pomeriggio, noi ci abbiamo messo un po’ più del solito per portarle tutte a termine e compilare la consueta guida firmata IES. Continuate a leggere se siete alla ricerca di un modo per finirle di corsa! Se detestate andare in giro per la mappa, avete sbagliato gioco. E le Sfide della Settimana 8 sembrano pensate ...

Ecco come personalizzare Android in stile Fortnite : Personalizza Android in stile FortniteSfondi FortniteFont FortniteSuoni FortniteIcone batteria e orologioDances Fortnitecome personalizzare Android utilizzando come fonte di ispirazione Fortnite ossia il gioco del momento? Dopo avervi raccontato come trasformare Android in versione 8 bit, oggi il protagonista è il titolo di Epic Games che ogni giorno intrattiene decine di milioni di giocatori in tutto il mondo. Data la flessibilità del sistema ...