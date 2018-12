Fiamme gialle | Tortu atleta dell' anno 2018

Atletica - Filippo Tortu nominato atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle : Il velocista italiano è stato premiato presso il Salone d’onore del Coni da Sofia Goggia e Arianna Fontana E’ Filippo Tortu l’atleta dell’anno 2018 delle Fiamme Gialle. Il velocista italiano, primatista sui 100 metri con 9”99, è stato premiato da Sofia Goggia e Arianna Fontana in occasione della cerimonia del Gruppo sportivo in corso di svolgimento presso il Salone d’onore del Coni al Foro Italico. ...

Tortu atleta dell'anno Fiamme Gialle : "Il mondo paralimpico - ha sottolineato il numero uno del Cip, Luca Pancalli - deve essere grato e riconoscente per quello che le Fiamme Gialle hanno saputo fare per accompagnare un pezzo di famiglia ...

Sci alpino - martedì in programma il Galà di fine anno delle Fiamme gialle : presente anche Sofia Goggia : Sofia Goggia al Galà di fine anno delle Fiamme Gialle. Premi per Manuela Moelgg, Guadagnini, Vinatzer e Giacomel L’appuntamento è per martedì 11 dicembre alle ore 16 al Salone d’Onore del Coni, a Roma e ci sarà, tra gli altri, anche Sofia Goggia, come stella di un parterre ricco di campioni. Alla presenza del Presidente del CONI Giovanni Malagò, del Presidente del CIP, Luca Pancalli e dell’Assessore allo Sport, Politiche ...

Judo : Fiamme gialle quinte in Champions League al femminile - settimi gli uomini in Europa League : Si è chiusa con un quinto posto l’avventura delle Fiamme Gialle nella Champions League femminile 2018 di Judo che si è disputata in questi giorni a Bucarest, in Romania. L’unica rappresentante italiana al femminile nel Campionato d’Europa per club è giunta sino alla finale per il bronzo continentale, ma è uscita sconfitta per 1-4 dalla sfida contro le turche del Galatasaray. Il percorso della compagine italiana era cominciato ...

Roma : Fiamme gialle sgominano enorme frode fiscale auto - 7 in manette : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di 7 persone, componenti un’associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale nel settore del commercio di autoveicoli. Parallelamente, si e’ proceduto al sequestro di beni mobili e immobili, per un valore di 14 milioni di euro, riconducibili agli indagati. Lo ...

Roma : Fiamme gialle sequestrano 165 kg marijuna - arrestato pensionato : Roma – I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno sequestrato oltre 165 kg di marijuana, in un casolare nell’agro del comune di Mazzano Romano e tratto in arresto un insospettabile pensionato, proprietario del fondo. I Finanzieri del I Gruppo Roma dopo un’accurata attivita’ investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tivoli e partita dal monitoraggio delle aree della movida ...