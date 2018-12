Fam 1×01: l’arrivo del ciclone Shannon

ilnotiziangolo

(Di martedì 11 dicembre 2018) Fam 1×01 trama e promo – Il primo episodio della comedy andrà in onda sulla CBS il 10 gennaio 2019. Il pilot ci aiuterà a conoscere Clem, la giovane protagonista che si è creata un nucleo felice grazie al fidanzato Nick ed ai suoi genitori. In Fam 1×01 l’armonia verrà interrotta dalla turbolenta, la sorella minore della protagonista.Fam 1×01 trama e anticipazioniClem ha fatto di tutto per lasciarsi alle spalle il suo passato ed iniziare una nuova vita. Nick le è stato d’aiuto in questo e grazie ai futuri suoceri ha creato una vita perfetta. Non potrebbe essere più felice, ma il suo passato è pronto a bussare alla sua porta.è in fuga dal padre Freddy ed ha bisogno di rimettersi in piedi, ma Clem non vede la convivenza di buon occhio. Verrà convinta però dai genitori di Nick a darle una nuova possibilità, nella speranza che possa ...