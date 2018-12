Fallout 76 | i giocatori realizzano stupende cartoline con i bug del gioco

Fallout 76 : i giocatori realizzano stupende cartoline con i bug di gioco : La commmunity di Fallout 76 deve aver preso i numerosi bug e glith di gioco con filosofia, stando a quanto riporta PCgamer.Come possiamo vedere infatti alcun giocatori si sono messi a realizzare delle divertentissime cartoline utilizzando la modalità foto del gioco. La modalità foto permette di includere delle cornici attorno ai nostri scatti, per cui il membro Reddit PaulrusKeaton ha realizzato delle deliziose cartoline che hanno per ...

Cede Bethesda sulle borse di Fallout 76 : nuove spedizioni in regalo ai giocatori : Fallout 76 è forse uno dei titoli dal lancio più disastroso. Bethesda aveva già avvisato che durante i primi giorni di gioco gli utenti avrebbero sperimentato dei bug “spettacolari”, ma nessuno avrebbe mai immaginato che le polemiche sarebbero arrivate a questo punto. Il gioco è andato completamente down quando alcuni giocatori hanno lanciato in contemporanea tre bombe nucleari, mentre altri rimangono bloccati nell’armatura. Bug di ogni ...

Continua il bag gate di Fallout 76 : borse in nylon ai giocatori e in tela agli influencer? : Fallout 76 è al centro delle polemiche per il bag-gate, di cui abbiamo già parlato, ma la storia Continua. I giocatori del titolo online sono furiosi dopo aver scoperto che mentre loro hanno ricevuto le borse di nylon, agli influencer invece sono state riservate quelle di tela. Dopo le critiche che hanno accompagnato il lancio del gioco di Bethesda adesso scoppia anche il bag-gate. Al centro della polemica ancora una volta è finita la Power ...

Borse di nylon ai giocatori e borse di tela agli influencer? Giocatori di Fallout 76 su tutte le furie per il "bag-gate" : Di questi tempi basta davvero poco per trovarsi tra le mani un vero e proprio disastro a livello di pubbliche relazioni, un disastro di cui Bethesda non aveva assolutamente bisogno considerando il lancio già piuttosto complicato di Fallout 76.Come forse ricorderete solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato di diversi Giocatori che avevano acquistato la Power Armor Edition del titolo e che si erano trovati di fronte una borsa di nylon dalla ...

Fallout 76 : Bethesda banna a vita dei giocatori per dei vergognosi attacchi omofobi : Fallout 76 in quanto titolo multiplayer invita le persone a collaborare tra di loro per sopravvivere e divertisti in un mondo post apocalittico, ma come spesso avviene, quando gruppi variegati di giocatori si incontrano in un mondo virtuale possono nascere iterazioni spiacevoli.Come riporta Eurogamer, questo è quello che è accaduto ad un ragazzo di Chicago, quando giocando a Fallout 76 due qualche settimana fa è ha incontrato un altro giocatore. ...

Fallout 76 non ha pace : ora i giocatori sono infuriati per la borsa di nylon della Power Armor Edition : Altro giro altra pesante critica in arrivo per Fallout 76, titolo Bethesda che ormai sembra evidentemente nato sotto una cattiva stella. In questo caso il problema che ha spinto diversi fan a criticare la compagnia non è il gioco in sé ma il materiale di una borsa che fa parte della Power Armor Edition, una edizione limitata venduta a $200.Ma cos'ha che non va questa borsa? Invece di essere di tela come pubblicizzato per esempio su Amazon e come ...

La risposta di Bethesda ai problemi di Fallout 76 alimenta le critiche dei giocatori : Fallout 76 di Bethesda Game Studios ha subito una grande quantità di critiche e feedback negativi fin dal momento del suo lancio. Questo è dovuto principalmente ai numerosi bug, glitch e problemi di progettazione del gioco che minano l'intera esperienza. Anche se il gioco ha meno di due settimane e Bethesda ha delineato alcuni aggiornamenti futuri, i giocatori stanno aspettando comunicazioni o la direzione che prenderà l'azienda di fronte ai ...

Fallout 76 : Bethesda dona 500 atomi ai giocatori che protestano contro l'offerta del Black Friday : A poco più di una settimana dall'uscita di Fallout 76, il controverso titolo sviluppato da Bethesda è stato protagonista di un sostanzioso taglio di prezzo, arrivando a essere offerto nelle sue versioni PS4 e Xbox One a 39,99€.Come largamente prevedibile, coloro che solo qualche giorno prima avevano acquistato Fallout 76 al prezzo di listino di 69,99€ si sono sentiti penalizzati dall'offerta, protestando animosamente nei confronti di ...

Rimborsi Fallout 76 negati da Bethesda - l’ira dei giocatori : cosa sta accadendo : Fallout 76 continua ad essere al centro delle polemiche a causa delle basse performance, bug e non solo. Dopo aver prima acconsentito ai Rimborsi per la versione PC, Bethesda ha cambiato idea e li ha bloccati, riporta HotHardware. A due settimane di distanza dalla sua uscita Fallout 76 continua ad essere al centro di diverse discussioni sia per i bug riscontrati dai giocatori, ma anche per i problemi di gameplay e di server. Proprio pochi ...

Un bug di Fallout 76 rende invincibili i giocatori che ora stanno cercando a tutti i costi di morire : Normalmente, la "God Mode" in un videogioco può risultare molto divertente e vi permette di scorrazzare per il mondo e spazzare via nemici senza subire alcun danno.Ma cosa succede se vi bloccate in questa modalità in modo permanente contro la vostra volontà? Per un giocatore di Fallout 76, è esattamente quello che è successo - e ora sta implorando la morte, come riporta Eurogamer.net.L'utente Reddit Brogadyn ha segnalato un bug che ha reso il ...

Fallout 76 : un utente prende le sembianze di Preston Garvey e importuna altri giocatori : Avete presente Preston Garvey, l'insistente NPC a capo dei Minutemen di Fallout 4 noto per la sua battuta "un avamposto ha bisogno del tuo aiuto"? Nonostante Fallout 76 non abbia NPC, sembra che sia comunque possibile incontrare Garvey nei server del gioco, grazie all'opera di un utente che si è deciso a impersonarlo nel nuovo titolo multigiocatore online di Bethesda.Come possiamo vedere nel video riportato da PCGamer, il giocatore "RpTheHotrod" ...

Fallout 76 : alcuni giocatori hanno lanciato 3 testate nucleari contemporaneamente - con conseguente crash dei server : Durante la scorsa settimana abbiamo appreso cosa accade quando un giocatore lancia una delle testate nucleari in Fallout 76, ovvero l'apparizione di una Scorchbeast Queen di altissimo livello, la cui uccisione garantisce un bottino di altrettanto alto livello. Ma cosa succede se si riesce a lanciarne 3 insieme?Come riporta PC Gamer, i 3 utenti che hanno lanciato la testata singola hanno deciso di fare di meglio, riuscendo a lanciare ben 3 ...

Fallout 76 : i giocatori hanno già lanciato la prima atomica - : Sono serviti pochi giorni, ai primi giocatori di Fallout 76 , per riuscire a mettere insieme il lancio della prima bomba atomica . Nel mondo post-apocalittico del gioco, infatti, sarà possibile mettere insieme quattro parti di codice sparse che, una volta inserite nel giusto terminale, consentiranno di 'divertirsi' a lanciare un ...