Fabrizio Corona aggredito a Milano nel bosco della droga a Rogoredo | su Instagram la foto

Fabrizio Corona - una farsa l'aggressione nel bosco di Rogoredo?/ Video - Dagospia : "C'è un dettaglio..." : Fabrizio Corona, una farsa l'aggressione nel bosco di Rogoredo? Video, Dagospia: "C'è un dettaglio che si sono dimenticati..."

Ilary Blasi bacchetta il cast del GF e a Fabrizio Corona dice : 'Dovresti farmi un regalo' : È una Ilary Blasi schietta e sincera quella che si è raccontata sul numero di "Chi" in uscita mercoledì 12 dicembre; la conduttrice, a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello VIP, ha spiegato perché secondo lei il reality non ha avuto lo stesso successo degli anni passati. La romana, oltre a rimproverare i concorrenti per i comportamenti che hanno tenuto solo per piacere al pubblico, ha parlato anche di Fabrizio Cortona: sulle pagine della ...

Fabrizio Corona aggredito : 'Strano che non mi abbiano ucciso' : Ancora una “Coronata”, come lui stesso l’ha definita sulla sua pagina Instagram, dall’indiscusso re delle bravate. Stavolta però non ne sarebbe lui l’artefice, anzi, gli è toccato subire una pericolosa aggressione che, se non fosse stata segnalata tempestivamente, avrebbe potuto costargli la vita. La brutta avventura si sarebbe consumata nei pressi di Milano, all’interno del cosiddetto “bosco della droga” di Rogoredo, un luogo noto alle ...

Gf Vip - Ilary Blasi sulla lite con Fabrizio Corona rivela : "Tutto organizzato? Non scherziamo" : Ieri sera su Canale 5 si è conclusa la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotto nuovamente da Ilary Blasi . Tra polemiche, litigi e incomprensioni, Walter Nudo si è portato a casa il titolo di ...

ss”Stanno ammazzando Fabrizio Corona!”. La chiamata ai Carabinieri - poi il terrore. Un fatto gravissimo : paura per l’ex re dei paparazzi : Se sia o no una trovata pubblicitaria di Corona nessuno lo sa con certezza. L’unica cosa che possiamo fare è raccontarvi i fatti. Alle 22.30 di lunedì una pattuglia dei Carabinieri percorreva via Sant’Arialdo, a una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria dell’Alta velocità, impegnata nei controlli sul perimetro del bosco della droga di Rogoredo. All’altezza del cavalcavia Pontinia c’erano delle Land Rover parcheggiate e circondate da ...

