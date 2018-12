Europa League, il Napoli sarà testa di serie ai sedicesimi

ilnapolista

: Quindi De Vrij ha regalato a Inter e Lazio il sogno Europa League? - AndreaBricchi77 : Quindi De Vrij ha regalato a Inter e Lazio il sogno Europa League? - gmvalenza : Europa League meritata. Non siamo riusciti a vincere in casa con una squadra ultima con un punto. Non ci sono alibi. #InterPSV - MarcoBellinazzo : C'è grande amarezza per @Inter e @sscnapoli Non bisogna abbattersi però. Con i nuovi parametri di ripartizione d… -

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Ritorno in casa, sorteggio lunedì Ilin. Il club partenopeo “retrocede” dalla Champions e torna nella seconda competizione europea, esattamente come avvenuto nella scorsa stagione. Lunedì ciil sorteggio deidi finale, a cui ilaccede dadi. È un dato già ufficiale: i 9 punti accumulati dalnel girone di Champions lo portano nella prima urna, con le prime dei gironi die le migliori quattro terze degli otto gironi di Champions. Nella massima competizione europea, difatti, ci sono già quattro squadre terze in classifica che hanno meno punti degli azzurri (Bruges, Inter, Galatasaray e Benfica).Quindi, ilaffronterà una squadra arrivata seconda nei gironi dioppure una delle quattro peggiori “retrocesse” dalla Champions. Il regolamento Uefa impedisce lo scontro ...