Emis Killa e Fred De Palma si sfidano in freestyle al Fabrique | il video diventa virale

Roma - concerto di Emis Killa : all'Eur in discoteca come allo stadio : Il primo banco di prova per la sicurezza in un concerto rap a Roma dopo la strage di Corinaldo sarà domani sera all'Atlantico , zona Eur, per l'esibizione di Emis Killa. Sono attese circa 3 mila ...

Emis Killa è tornato sul palco 48 ore dopo la strage di Ancona : Ieri sera, a meno di 48 ore dalla tragedia di Corinaldo, il rapper Emis Killa è salito sul palco del Fabrique di Milano. Il "Supereroe", con un lungo post su Instagram, nelle scorse ore ha fatto sapere che non cancellerà nessuna data: "Rimandare concerti o eventi - ha sostenuto - non servirà a nulla (purtroppo)". The show must go on Molti rapper, in seguito a quanto accaduto sabato notte alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (centro alle ...

Emis Killa torna live. Il Supereroe Tour arriva nei club : Il rapper multiplatino che ha raggiunto oggi un milione di iscritti sul canale YouTube, sarà di nuovo sul palco dopo le due anteprime live di Roma e Milano, due spettacoli sold out dove il pubblico ...

A sorpresa il video di Claro di Emis Killa feat. Gemitaiz e Vegas Jones è un viaggio dagli anni ’50 al futuro : Il video di Claro di Emis Killa feat. Gemitaiz e Vegas Jones arriva a sorpresa dopo il rilascio di Supereroe che ha appena conquistato il disco d'oro. Il rapper di Vimercate ha quindi deciso quale sarebbe stato l'erede naturale di Rollercoaster e Fuoco e benzina, che ha già estratto dalla sua ultima prova di studio. In questo caso, ha optato per il brano per il quale ha collaborato con Gemitaiz e Vegas Jones, i quali compaiono anche nel ...

Certificazioni oro e platino per Elisa - Emis Killa e tanti altri ai FIMI Awards del 3 dicembre : Ai FIMI Awards del 3 dicembre tante Certificazioni per gli album e i singoli più venduti. Tra gli album si aggiudica il disco d’oro Diari Aperti di Elisa, pubblicato lo scorso 26 ottobre e anticipato dai singoli “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi” e “Quelli che restano”. Proprio con il primo singolo ha ottenuto un altro disco d’oro per le oltre 25.000 copie vendute. Per il suo tour nei teatri, che si terrà nel 2019, continuano a ...

Emis Killa a Valencia per l’ultimo appuntamento del Motomondiale : il rapper special guest del box Aprilia [VIDEO] : Emis Killa vola a Valencia in occasione dell’ultimo appuntamento di stagione del Motomondiale: il rapper si diverte sul circuito Ricardo Tormo Emis Killa, ospite della scuderia Aprilia, si è recato a Valencia dove si è tenuto l’ultimo appuntamento del Motomondiale. Il rapper ha assistito alle tre gare (MotoGp, Moto2 e Moto3) che hanno caratterizzato la giornata sul circuito Ricardo Tormo ed in compagnia di Max Biaggi ha ...

Emis Killa a Leggo : «Basta con i rapper figli di papà - con la pelliccia e i denti d'oro» : Supereroe è il terzo album di Emis Killa . Appena uscito è finito direttamente primo in classifica, mentre parliamo la sua Fuoco e Fiamme si aggiudica il disco d'oro e al sold out delle prime due date ...

Vaccini - Emis Killa neopapà : «Che palle questi genitori che non vaccinano i figli» : «Che palle questi che non vaccinano i figli», parola di Emis Killa, ospite della redazione di Leggo. Il famoso rapper italiano, che compirà 29 anni il prossimo 14 novembre,...

FIMI Awards del 12 novembre : tutte le certificazioni della settimana - da Irama a Coez e Emis Killa : Ai FIMI Awards del 12 novembre, come ogni lunedì tutte le certificazioni degli album e dei singoli più venduti a iniziare da Irama che con il suo ultimo album “GIOVANI” guadagna il disco d’oro. L’artista ha presentato nei giorni scorsi il suo nuovo lavoro, ed è attualmente in giro per l’Italia per la presentazione dell’album con i vari firma copie. Anche “Hotel California” di Eagles viene certificato disco d’oro. Tra i singoli, ai FIMI ...

Emis Killa spiega perché si considera il migliore : 'Sono il più versatile' : Venerdì scorso Sto Magazine ha diffuso l'attesissima intervista concessa da Emis Killa ad Antonio Dikele Di Stefano. Ben 45 minuti di chiacchierata durante cui il rapper di Vimercate ha toccato svariati argomenti: dal nuovo album 'Supereroe' all'attuale situazione del Rap italiano, senza risparmiare qualche frecciatina alla nuova scena, [VIDEO] definendone alcuni non meglio specificati membri – gli unici rapper della cosiddetta 'new school' ad ...

Emis Killa si racconta : 'Non farò un pezzo para***o su mia figlia' (VIDEO) : Emis Killa ha concesso una lunga ed interessante intervista a microfoni di Sto Magazine, il rapper di Vimercate si è raccontato per ben 45 minuti, fornendo numerosi spunti di riflessione a supporter ed osservatori: dal parziale insuccesso di 'Terza Stagione' – suo precedente lavoro, ampiamente celebrato dalla critica e dagli addetti ai lavori, che non ha però ottenuto riscontri memorabili a livello di numeri, almeno per gli standard di Emis ...