Ellen Pompeo e Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy non si parlano dal 2015 | l’attrice

La battaglia della milionaria Ellen Pompeo per la parità di salario alle donne : “Quale gloria? Voglio i miei soldi!” : Nota per non avere peli sulla lingua, Ellen Pompeo negli ultimi anni si è cucita addosso un vestito da battagliera femminista impegnata a chiedere la parità di retribuzione per le donne, forte del suo certamente privilegiato status di milionaria. Terza in classifica tra le attrici più pagate della tv americana con un reddito di circa 20 milioni di dollari l'anno per la sua partecipazione a Grey's Anatomy e tutto ciò che ne consegue, la Pompeo ...

Le attrici più pagate della tv nel 2018 da Sofia Vergara a Kaley Cuoco - da Ellen Pompeo e Pauley Perrette : la top10 milionaria : L'ordine cambia di tanto in tanto, ma i nomi delle attrici più pagate della tv nel 2018 sono tutto sommato sempre gli stessi degli anni precedenti: si va dalla star di Modern Family Sofia Vergara, che conquista di nuovo il primato, alla bionda di The Big Bang Theory Kaley Cuoco, con l'immancabile Ellen Pompeo di Grey's Anatomy sempre sul podio. Negli ultimi anni sono state sempre loro a guidare, talvolta alternandosi, la lista delle attrici ...

Ufficiale Ellen Pompeo in Grey’s Anatomy 16 - l’attrice in lacrime (video) : “Andiamo avanti perché aiutiamo le persone” : Non che vi fossero dubbi a riguardo, ma il ritorno di Ellen Pompeo in Grey's Anatomy 16 per la prossima stagione televisiva è stato confermato dalla stessa attrice nel salotto di Ellen Degeneres. La Pompeo ha un contratto che la vincola ad ABC Studios e Shondaland fino al 2020, dunque la sua presenza nella prossima stagione del medical drama era quasi scontata, ma le dichiarazioni recenti sulla voglia di cambiamento dopo tanti anni nello ...

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo lascia la serie? Senza Meredith chiuderà : Ellen Pompeo lascerà Grey’s Anatomy? E Senza lei la serie finirebbe Non sarà un bel buongiorno per i fan di Grey’s Anatomy: Ellen Pompeo potrebbe lasciare la serie ed è certo che Senza Meredith finirà. Sappiamo già, perché non lo ha mai nascosto, che all’attrice piacerebbe iniziare un’avventura da produttrice e smettere di recitare per […] L'articolo Grey’s Anatomy, Ellen Pompeo lascia la serie? Senza Meredith ...

Kendall Jenner - Mandy Moore - Ellen Pompeo ospiti di Veuve Cliquot : A grande richiesta del pubblico e per celebrare il bicentenario della creazione del primo champagne rosé per assemblaggio al mondo , Veuve Clicquot ha offerto agli appassionati la possibilità di ...

Il pubblico deciderà la fine di Grey’s Anatomy - parla Ellen Pompeo : “Questa stupida soap opera conforta i fan” : Dopo le voci su una presunta, imminente fine di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo ha precisato di non aver ancora preso una decisione in merito a quando smetterà di indossare il camice da chirurgo per il medical drama. La durata della serie è vincolata alla presenza della sua protagonista, ha sempre dichiarato la creatrice Shonda Rhimes, e nonostante la Pompeo abbia recentemente parlato di una voglia di cambiamento, pare che a determinare la ...