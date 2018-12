Egitto | cosa c’è dietro la foto del sesso sulla piramide

vanityfair

(Di martedì 11 dicembre 2018) È riuscito ad aggirare i controlli e a salire fino alla cima della grandedi Giza, insieme a una modella. Ungrafo danese, Andreas Hvid, ha sfidato le autorità egizie e, una volta raggiunta l’estremità della grande tomba, ha girato un video e scattato una serie diin cui lui e la modella fanno. Poi ha pubblicato sui social tutto il materiale, che è diventato virale. Come si poteva prevedere, il Governo e gli egiziani non l’hanno presa affatto bene. Come riferisce l’Ahram Online, il ministro delle Antichità egiziano Khaled El-Anany ha ordinato ai pubblici ministeri di indagareveridicità delle immagini e di verificare se Hvid e la sua modella «abbiano davvero girato un video pornografico in cima alla».https://www.youtube.com/watch?v=T4oeY8YNIuQ Secondo un ufficiale egiziano, il filmato e lasarebbero dei falsi perché «non c’è modo per ...