È morto Riccardo Giacconi | Premio Nobel per la Fisica e considerato il padre

morto Riccardo Giacconi - premio Nobel per la Fisica nel 2002. Aveva 87 anni : Addio al fisico Riccardo Giacconi, padre dell'Astronomia a raggi X e premio Nobel per la Fisica nel 2002. Lo scienziato si è spento a 87 anni. Le sue ricerche hanno attraversato per...

Domodossola. Travolti da un treno : Riccardo Manara morto - grave il fratello : Tragedia nella notte sui binari della linea ferroviaria Domodossola-Novara. E’ successo poco prima della stazione di Domodossola. Due fratelli di

Riccardo Magherini morto - Cassazione assolve i tre carabinieri accusati di omicidio colposo : I giudici della quarta sezione penale della Corte di Cassazione hanno assolto i tre carabinieri accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo Magherini, avvenuta il 3 marzo 2014 a Firenze. Il collegio, accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati della difesa dei tre carabinieri ha disposto l'annullamento della sentenza d'appello perché "il fatto non costituisce reato".accusati di omicidio colposo per la morta di Riccardo ...

Lucca - malore alla guida : morto il pittore Riccardo Benvenuti : Riccardo Benvenuti, noto pittore di Lucca, aveva settantanove anni. Probabilmente è stato colpito da un infarto mentre era al volante. L’artista ha perso il controllo dell’auto provocando un incidente stradale: ferite in modo lieve anche una sessantacinquenne che viaggiava con la nipotina di sei anni.Continua a leggere

Lucca : la storia drammatica di Riccardo Lombardi - morto 20 giorni dopo lo sfratto : Da Pietrasanta, provincia di Lucca, arriva una storia che fa riflettere e che lascia sicuramente il segno. Un uomo di 63 anni con problemi di salute è morto venti giorni dopo lo sfratto: non avrebbe retto al dolore per la perdita della casa. Una situazione molto triste e drammatica, specchio di una realta' difficile, visto e considerato che non si tratta della prima persona a perdere l'abitazione per cause economiche. Nell'ultimo periodo le sue ...