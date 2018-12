È finita la pace tra il governo socialista spagnolo e la Catalogna

Grande Fratello Vip 2018 - ennesimo scontro tra Salemi a Monte. Si offendono e poi fanno pace. Che noia infinita! : Giulia Salemi “Potevamo stare vicini come persone mature. Tu sei una bambina. Mi fai passare per lo st*onzo. Io con te ci metto un punto”. Francesco Monte vs Giulia Salemi, ennesimo atto: è infatti risaputo che nella casa di Grande Fratello Vip 2018 basta un niente per accendere una nuova discussione tra i due “piccioncini”. Stavolta tutto è partito quando la prezzemolina ha puntato il dito contro l’ex tronista, “colpevole” di aver sostenuto con ...