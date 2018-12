Dopo i gilet gialli | la Commissione non può essere rigida con l' Italia

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Questo è un momento in cui laEuropea si gioca la credibilità. Se Macron dovrà espandere la sua manovra economica e chiedere di sforare il limite del 3 per cento e lagli porge la mano, a quel punto diventa ingiustificabile un atteggiamento rigido nei confronti dell'...".La Francia brucia, ma proprio per questo apre opportunità per la trattativa tra Ue esulla manovra economica. Alla vigilia dell'incontro di domani tra Giuseppe Conte e Jean Claude Juncker, a Strasburgo, tra gli europarlamentari del M5s, c'è ottimismo, come spiega Ignazio Corrao, europarlamentare pentastellato, in questa intervista ad Huffpost.Si può parlare già di un effetto 'gilèt' sulla trattativa tra il governo Conte e l'Europa sulla manovra economica?Questo è un momento in cui laeuropea si ...