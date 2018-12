Diseducativo Sfera Ebbasta? Lo erano anche le «nostre» canzoni

vanityfair

(Di martedì 11 dicembre 2018) Folsom Prison Blues, Johnny CashHeroin, Lou ReedCocaine, Eric ClaptonAcido Acida, Prozac +Sister morphine, The Rolling StonesVITA SPERICOLATA, VASCO ROSSI Cocacola, Vasco RossiNessun pericolo per te, Vasco RossiDestinazione Paradiso, Gianluca GrignaniFuckin' In the Bushes, Oasis Rape me, NirvanaKim, EminemAre you experienced?, Jimi HendrixLucy in the sky with diamonds, Beatles Bella stronza, Marco MasiniOhi Maria, Articolo 31La mia signorina, NeffaTra le varie assurdità lette a proposito della tragedia di Corinaldo (sei vittime giovanissime causate dalla ressa in discoteca per uno spray al peperoncino), c’è pure quella legata alla musica di, colui che proprio venerdì sera avrebbe dovuto esibirsi alla Lanterna Azzurra in provincia di Ancona. La «colpa» del cantante di Cinisello (o «Ciny», come lo chiama lui)? Quella di fare musica brutta (la trap, che va tanto di moda ...