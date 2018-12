Di nuovo fulmineo il Samsung Galaxy S8 con la patch di dicembre | primi segnali

optimaitalia

: Di nuovo fulmineo il #SamsungGalaxyS8 con la patch di dicembre: primi segnali significativi - GioPao9 : Di nuovo fulmineo il #SamsungGalaxyS8 con la patch di dicembre: primi segnali significativi - OptiMagazine : Di nuovo fulmineo il #SamsungGalaxyS8 con la patch di dicembre: primi segnali significativi -

(Di martedì 11 dicembre 2018)Ci sono alcune informazioni estremamente interessanti che oggi 11possiamo condividere per gli utenti che hanno deciso di acquistare unS8 e un S8 Edge qui in Italia, almeno per quanto riguarda le varianti no brand. Esattamente come avvenuto a novembre, infatti, i due top di gamma 2017 sono stati ia ricevere ladi riguardante proprio il mese di, lasciandoci dedurre quale sarà il probabile approccio da parte del produttore coreano nei confronti degli altri modelli appartenenti alla serie S durante le prossime settimane.Andiamo con ordine, perché se è vero che globalmente a godere di una corsia preferenziale sono stati iS9, come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri con un articolo apposito, è altrettanto vero che il trend premiante per ilS8 si sta rafforzando da un po' di tempo a questa parte. Al ...