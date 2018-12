Di Maio | il ministro delle fake news

Luigi Di Maio : sciolta l'azienda del padre - liquidatore il fratello del Ministro : Luigi Di Maio ha messo in atto ciò che aveva annunciato pochi giorni fa e oggi ha firmato, insieme alla sorella Rosalba, la messa in liquidazione dell'azienda di famiglia che da tempo è al centro di un caso mediatico in seguito ad un servizio de Le Iene. Ad essere nominato liquidatore con tutti i poteri di legge è stato il fratello del Ministro del Lavoro, Giuseppe Di Maio. La liquidazione anticipata della società si è resa opportuna ed urgente ...

Di Maio si dimetta - ma non da ministro : da figlio : Roma. Adesso Luigi Di Maio dovrebbe dimettersi, ma non da ministro: da figlio. Come in una triste parodia dei funzionari stalinisti, ieri mattina quelli dello staff della Casaleggio Associati, piccoli Berja senza la demoniaca grandezza del vero orrore, sono andati a casa Di Maio, a Pomigliano, con u

Caso Di Maio - le Iene non mollano e incalzano il ministro : «Ci sono due cose da chiarire» : Filippo Roma torna sul Caso Di Maio . La Iena, che nell'ultima settimana ha ricevuto minacce di morte per l'inchiesta aperta sul vice premier, è tornato a parlare del Caso, visto che sono emersi altri ...

La gag di Fedez che prende in giro Di Maio : “Sei uguale al rapper Lil Pump - voglio vederti cantare”. E il ministro : “Con te in consolle si può fare” : “Ragazzi, ho scoperto che Di Maio è uguale a Lil Pump. Luigi, voglio vederti cantare”. In un video su Instagram, Fedez accosta una foto del ministro del Lavoro a quella del rapper statunitense Lil Pump. E il capo politico del M5s ha risposto al video con un commento: “Con te in consolle si può fare”. L'articolo La gag di Fedez che prende in giro Di Maio: “Sei uguale al rapper Lil Pump, voglio vederti cantare”. ...

Scontro Di Maio-Calabresi in tv : "M5s querela mio padre Luigi"/ Video - Ministro : "Repubblica dice bugie" - IlSussidiario.net : Scontro in tv tra Mario Calabresi e Di Maio: Video DiMartedì, giornalista 'avete querelato mio padre Luigi', replica Ministro 'voi sbagliate e dite bugie'

Ministro Di Maio : non come Boschi - distante da fatti mio padre : Sulla vicenda di mio padre "fate tutti gli accertamenti che dovete ma l'unica cosa che non sopporto è come io possa essere paragonato ad una ministra che andava a fare il giro delle banche per salvare ...

Di Maio - altri operai in nero : nuove accuse al padre. Il ministro : 'Verificherò' : Ci sarebbero altri tre casi di lavoratori impiegati in nero nell'azienda del padre di Luigi Di Maio. E tra questi potrebbe esserci lo stesso vicepremier che, ricordano Le Iene, 'spesso ha raccontato ...

Sfruttamento del lavoro a Prato - sindacati e artigiani scrivono al ministro Di Maio : Cna, Confartigianato, Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil scrivono a Roma per chiedere interventi più efficaci per combattere lo Sfruttamento illegale. Serve l'applicazione della legge sul ...

Elena Boschi punge aspramente Di Maio : “E’ il ministro del lavoro in nero e della disoccupazione - spero che suo padre…” : Elena Boschi punge aspramente Luigi Di Maio sulla questione aperta dalla trasmissione “Le Iene” L’ex ministro e sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha deciso così di registrare una sorta di lettera apera rivolta a Di Maio senior: “Vorrei poter guardare in faccia il signor Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio ministro del lavoro nero e della disoccupazione di questo Paese – dice la Boschi – Vorrei ...

Boschi attacca Di Maio : 'Ministro del lavoro nero e della disoccupazione' (VIDEO) : La denuncia delle Iene secondo cui nell'azienda del padre di Luigi Di Maio ci sarebbe stato "lavoro nero" è stata oggetto di un duro intervento di Maria Elena Boschi. Un'uscita da cui possono essere tratte varie di chiave di lettura. Non sfuggirà, ad esempio, il fatto che il leader del M5S è stato definito "ministro del lavoro nero e della disoccupazione", una definizione che per certi versi è quasi grave quanto quella di Saviano che definisce ...

“Ecco quando avrete il reddito di cittadinanza”. Mese e giorno : l’annuncio di Di Maio. La data precisa : parla il ministro : Per il vicepremier Luigi Di Maio non c’è dubbio: “Il reddito di cittadinanza arriverà a marzo”. In un’intervista rilasciata al Mattino, Di Maio, assicura che “i 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30, sicuramente non il primo aprile visto che l’ironia si sprecherebbe. I soldi verranno accreditati su una normale card e chi non ha una tessera elettronica non verrà discriminato”. Il ...

M5S - Di Battista : Di Maio non potrà ricandidarsi ma potrà fare ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Rifiuti in Campania - lite Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori/ Ministro Costa : "problema roghi tossici" - IlSussidiario.net : Rifiuti in Campania e Terra dei Fuochi, scontro Salvini-Di Maio sui termovalorizzatori. lite Governo Lega-M5s, Ministro Costa: 'problema roghi tossici'