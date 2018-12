Derby della Mole - alta tensione : a Torino manifesti offensivi contro i granata : A Torino è iniziato il countdown per il Derby della Mole , una delle pertite più attese del prossimo turno. In vista del big match, in città la tensione è molto alta, come dimostrano alcuni manifesti ...

Derby Torino - manifesti 'granata fogne' : ANSA, - Torino, 11 DIC - Si avvicina il Derby della Mole, sabato sera allo stadio Grande Torino, e come da tradizione incominciano i pesanti sfottò tra le tifoserie avversarie. La prima 'mossa' è dei ...

Cairo punta il Derby : 'Juventus corazzata - ma il Torino non è sesto per caso' : Torino - 'Siamo sesti non a caso, nonostante qualche punto buttato per strada. Per colpa nostra e qualche volta anche per qualche decisione che ci ha penalizzati. Direi che l'importante è mantenere la ...

Torino - Cairo pronto al Derby : “abbiamo voglia di far vedere chi siamo” : Torino, Urbano Cairo ha parlato della squadra di Mazzarri che ha puntato il proprio mirino sul derby del prossimo weekend “Il derby si approccia preparando bene la partita, lavorando bene in campo tutta la settimana e andando in campo con la voglia di far vedere che siamo una squadra di qualità“. Parla così del derby della Mole contro la Juventus il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del ‘Premio ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Torino-Juventus : sabato sera il Derby della Mole in diretta streaming esclusiva su DAZN : Il match clou della sedicesima giornata di Serie A è senza dubbio l’attesissima sfida Torino-Juventus, derby della Mole numero 155 di campionato che si disputerà sabato 15 dicembre alle ore 20.30 in casa dei granata. Fermo restando il predominio juventino a livello nazionale, le quattordici vittorie e un pareggio in quindici partite, il +8 sulla seconda in classifica, che diventa addirittura + 14 sulla terza, e gli attuali 21 punti sopra i ...

Torino-Juventus - Serie A 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni del Derby della Mole : Sarà un sabato sera molto caldo, quello in arrivo nella terza città più popolosa d’Italia: Torino e Juventus daranno vita al Derby della Mole numero 197 nello stadio che più di ogni altro, sotto le sue varie denominazioni, ha raccontato le gesta dei calciatori in maglia granata e bianconera: l’Olimpico Grande Torino, sede di 114 stracittadine, non compresa quella in arrivo. Sebbene sia ancora piuttosto difficile intuire le reali ...

Milan-Torino - il «Derby» di Radice : Perché Radice ha firmato la cronaca e la storia di queste due squadre, una storia grandiosa, di scudetti e coppa europee, da calciatore, una storia di un calcio moderno, spettacolare prima che ...

Juventus-Torino - il Derby comincia giovedì in hotel : i bianconeri aspetteranno il Toro : di Paolo Aghemo La Juve aspetta, prima c'è il Torino. Gerarchie ribaltate in città rispetto alla classifica. Il derby si gioca in anticipo nell'albergo del ritiro di Leinì che - durante la stagione - ...

A Torino è già tempo di Derby : da domani in vendita i biglietti per la sfida contro la Juve : Al via l'operazione derby. Manca poco meno di un mese all'appuntamento al Grande Torino, 15 dicembre, ore 20,30,, ma la testa del Toro è già proiettata verso la sfida alla Juventus, almeno per quanto ...