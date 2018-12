Derby Mole | Belotti | possiamo fare bene

Derby della Mole - alta tensione : a Torino manifesti offensivi contro i granata : A Torino è iniziato il countdown per il Derby della Mole , una delle pertite più attese del prossimo turno. In vista del big match, in città la tensione è molto alta, come dimostrano alcuni manifesti ...

Torino-Juventus - il Derby della Mole : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : La sedicesima giornata della Serie A 2018-2019 scatterà sabato 15 dicembre. Si inizierà con due anticipi al sabato, e così alle ore 20.30 ci sarà l’attesissimo Derby della Mole, con il Torino che sulla carta giocherà in casa contro la Juventus. I bianconeri proveranno nuovamente ad allungare sul Napoli. La stracittadina del capoluogo piemontese potrebbe anche essere decisiva per le sorti del campionato, con la Vecchia Signora che fino a ...

Torino-Juventus : sabato sera il Derby della Mole in diretta streaming esclusiva su DAZN : Il match clou della sedicesima giornata di Serie A è senza dubbio l’attesissima sfida Torino-Juventus, derby della Mole numero 155 di campionato che si disputerà sabato 15 dicembre alle ore 20.30 in casa dei granata. Fermo restando il predominio juventino a livello nazionale, le quattordici vittorie e un pareggio in quindici partite, il +8 sulla seconda in classifica, che diventa addirittura + 14 sulla terza, e gli attuali 21 punti sopra i ...

Torino-Juventus - Serie A 2019 : programma - orario e tv. Le probabili formazioni del Derby della Mole : Sarà un sabato sera molto caldo, quello in arrivo nella terza città più popolosa d’Italia: Torino e Juventus daranno vita al Derby della Mole numero 197 nello stadio che più di ogni altro, sotto le sue varie denominazioni, ha raccontato le gesta dei calciatori in maglia granata e bianconera: l’Olimpico Grande Torino, sede di 114 stracittadine, non compresa quella in arrivo. Sebbene sia ancora piuttosto difficile intuire le reali ...

