Demi Lovato | il nuovo amore è ufficiale | baci con lo stilista Henry Levy

Demi Lovato innamorata dopo la riabilitazione? Le foto del bacio con Henry Levy : Una Demi Lovato innamorata e serena, almeno apparentemente, è stata paparazzata durante una gita a Malibu lo scorso sabato 8 dicembre, in compagnia di Henry Levy. I due sono evidentemente più che amici, anche se non ancora ufficialmente una coppia. I paparazzi li hanno beccati durante un momento di tenerezza nel parcheggio di un ristorante, mentre si scambiavano un tenero bacio tenendosi per mano. Demi Lovato e Henry Levy si sono ...

La battaglia di Demi Lovato : «Mai arrendersi»

Demi Lovato sta bene e si mostra sui social - dalla riabilitazione al Jiujitsu (foto) : a quando il nuovo album? : Dopo mesi molto difficili ormai Demi Lovato sta bene: in seguito alla riabilitazione durata poco più di tre mesi per l'overdose che l'ha portata in rianimazione lo scorso luglio, la popstar ha usato nuovamente i suoi network martedì 4 dicembre per mostrarsi al suo pubblico. La cantante di Tell Me You Love Me, impegnata in un percorso di sobrietà che sta dando i suoi frutti, ha svelato che sta praticando il Jiujitsu, un'arte marziale ...

Demi Lovato fuori dalla riabilitazione? La popstar è tornata a casa per le elezioni di medio termine 2018 (foto) : Dopo tre mesi di ricovero Demi Lovato è fuori dalla riabilitazione? La foto che la ritrae alle urne per le elezioni di medio termine 2018 che si sono tenute negli Stati Uniti il 6 novembre per rieleggere il Congresso e i governatori di alcuni stati sembra confermare la fine del periodo di rehab per la cantante. I rumors di inizio novembre parlavano infatti di una conclusione felice del periodo di riabilitazione per la Lovato dopo l'overdose ...

La nuova Demi Lovato - l'amore dopo il rehab?

Demi Lovato fuori dal rehab dopo tre mesi di ricovero

Demi Lovato ha lasciato la rehab : Demi Lovato, la madre parla dell'overdose choc: 'mi si è fermato il cuore' Dianna De La Garza, mamma di Demi Lovato, racconta il giorno di terrore in cui la cantante ha rischiato di morire. Dopo quasi 100 giorni passati in riabilitazione, Demi Lovato è tornata a casa. La 26enne cantante, che ha rischiato la vita l'estate scorsa per una presunta overdose, ha lasciato la rehab in ...

X Factor 2018 Martina Attili canta Sober di Demi Lovato VIDEO : La seconda puntata dei Live Show di X Factor 2018 è andata in onda in prima serata su Sky Uno HD giovedì 1 novembre 2018. Tra i talenti in gara dal vivo si è esibita Martina Attili della categoria Under Donne di Manuel Agnelli. Ecco la sua esibizione e il brano che ha cantato. RIASSUNTO DEL SECONDO LIVE X Factor 2018 Martina Attili canta Sober Martina Attili è arrivata ai Live Show dopo aver conquistato il pubblico alle ...

Demi Lovato in riabilitazione fino alla fine del 2018 prima di un cambio radicale nella sua vita : Il percorso di Demi Lovato in riabilitazione prosegue a gonfie vele, come ha recentemente confermato sua madre, ma la cantante resterà presumibilmente in clinica fino alla fine dell'anno. La Lovato ha recentemente raggiunto il traguardo di 3 mesi di sobrietà dopo l'overdose che l'ha portata in rianimazione lo scorso luglio, dopo una festa di compleanno di una delle sue ballerine a base di droga ed alcol. Una ricaduta dolorosa per la cantante ...