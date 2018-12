: Dazi, riprendono colloqui Usa e Cina - NotizieIN : Dazi, riprendono colloqui Usa e Cina - Cyber_Feed : • Cyber News • #Dazi, riprendono colloqui Usa e Cina - TelevideoRai101 : Dazi, riprendono colloqui Usa e Cina -

I negoziatori cinesi e statunitensi hanno avutotelefonici per definire un programma nelle trattative commerciali. Lo ha reso noto il ministero del Commercio di Pechino. Il vice premier cinese Liu He ha parlato con il ministro del Tesoro Usa,Steven Mnuchin e con il rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer, per discutere l'attuazione dell'intesa raggiunta tra il presidente Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping, durante il loro incontro del primo dicembre al G20 di Buenos Aires.(Di martedì 11 dicembre 2018)