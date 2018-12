Dazi | la Cina valuta la riduzione sulle auto Usa Piazza Affari +1%

Dazi - la Cina valuta la riduzione sulle auto Usa. E le Borse volano : Tariffe cinesi potrebbero calare dal 40% al 15%. Una mossa anticipata dal presidente Donald Trump al G20 di Buenos Aires e che ora sembra concretizzarsi

Guerra commerciale : GM e Ford in rialzo - Cina sarebbe pronta a tagliare Dazi auto da 40% a 15% : Ford e General Motors in rialzo nelle contrattazioni di premercato di Wall Street, sulla scia di indiscrezioni Bloomberg, secondo cui la Cina avrebbe deciso di tagliare i dazi doganali sulle auto ...

Guerra dei Dazi : riprende il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale : Nonostante i timori di uno stallo potenziale per via dell'arresto della Cfo del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale sembra essere ripreso. A ...

Dazi - ecco come lo scontro Usa-Cina sta cambiando la mappa dei beni rifugio : La guerra commerciale sta spostando gli equilibri anche sui beni rifugio: gli investitori tendono a muovere i capitali su strumenti finanziari più difensivi, quelli meglio equipaggiati per affrontare le fasi di turbolenza. L’oro è il preferito in questa fase. Ma a sorpresa lo yen sta perdendo lo storico standing di porto sicuro degli investimenti...

Dazi - riprendono colloqui Usa e Cina : 3.54 I negoziatori cinesi e statunitensi hanno avuto colloqui telefonici per definire un programma nelle trattative commerciali. Lo ha reso noto il ministero del Commercio di Pechino. Il vice premier cinese Liu He ha parlato con il ministro del Tesoro Usa,Steven Mnuchin e con il rappresentante al Commercio, Robert Lighthizer, per discutere l'attuazione dell'intesa raggiunta tra il presidente Trump e l'omologo cinese, Xi Jinping, durante il ...

Ungheria - 500 giornali e tv confluiscono nella fonDazione vicina al premier Orban “Controllo come a tempi del comunismo” : Circa 500 media, tra nazionali e locali, raggruppati in una fondazione i cui vertici sono in mano a uomini direttamente o indirettamente legati al partito di governo ungherese Fidesz e che non sarà sottoposta ai controlli del garante nazionale sulla concorrenza, dando così vita alla “più grande concentrazione di media pro-governativi della storia dell’Unione europea”. L’ultima puntata della guerra tra il premier magiaro, Viktor ...

Cina-Usa - l’arresto di Mrs Huawei mette a rischio la tregua sui Dazi : La tregua siglata da Trump e Xi a Buenos Aires, per evitare la guerra commerciale e forse una nuova guerra fredda tra Usa e Cina, è già a rischio. Perché proprio nelle ore in cui i due leader si mettevano a tavola per discutere l’intesa, a Vancouver la polizia canadese arrestava la direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, su mandato dei coll...

Dazi - Cina : intesa con Usa in 90 giorni : ANSA, - PECHINO, 6 DIC - La Cina si dice "molto fiduciosa" che un patto sul commercio con gli Usa possa essere raggiunto entro i tre mesi di moratoria sui Dazi concessi dal presidente Usa Donald Trump.

Sui Dazi la Cina ci mette una pezza : L'imperativo era quello di metterci una pezza. Con ancora nelle orecchie il fragore del crollo di martedì a Wall Street, -3%,, Stati Uniti e Cina hanno provato ieri a rimettere la questione dei dazi ...

Borse in ribasso in tutta Europa Timori su crescita e Dazi Usa-Cina : Borse, avvio in ribasso per Piazza Affari e Borse europee dopo il forte "sell off" di Wall Street e la chiusura negativa dei listini asiatici. Pesano i Timori sulla crescita globale e le incertezze sulla tregua Usa-Cina Segui su affaritaliani.it

Dazi - Cina : fiduciosi accordo con Usa : 5.00 La Cina si dice "fiduciosa" di un accordo con gli Usa nella disputa sul commercio e riconosce pubblicamente per la prima volta la scadenza dei 90 giorni per l'arrivo alle trattative. In un comunicato nel quale si risponde a tre domande sulle trattative in corso con gli Usa, il Ministero del Commercio di Pechino si dice "fiducioso" di un accordo, e sottolinea che i team economici dei due Paesi saranno impegnati nelle consultazioni "nei ...

Trump evoca ancora Dazi contro la Cina : 3.52 Trump continua a lanciare messaggi contrastanti su una possibile intesa commerciale con Pechino dopo la tregua del G20, evocando sempre la ritorsione dei dazi. "Avremo o un accordo vero con la Cina o nessun accordo e a questo punto imporremmo rilevanti tariffe contro i prodotti cinesi inviati negli Usa. "Alla fine, io credo-ha scritto Trump in un tweet-faremo un accordo, ora o in futuro. La Cina non vuole dazi!"

Borse - cosa cambia ora con la tregua di 90 giorni tra Usa e Cina sui Dazi : A conti fatti le misure sinora attuate hanno danneggiato più gli Usa (64 miliardi di dollari) che non la Cina (32,5 miliardi). Ma Trump punta a ridurre, da aprile, il surplus cinese di almeno 90 miliardi. Per gli esperti c’è spazio per un recupero dell’azionario dei Paesi emergenti...