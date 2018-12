Dal 26 Dicembre al 6 Gennaio a Tarquinia torna il Presepe Vivente

Oroscopo settimanale Dal 17 al 23 dicembre : buone occasioni per l'Ariete : Cosa vi si prospetta per questa settimana? Quali indizi vi riservano le stelle per i prossimi 7 giorni? Se l'Ariete avrà modo di sfruttare molte occasioni che gli si presenteranno, il Toro dovrà fare dei bilanci, specie in campo lavorativo. Ghiotte occasioni per il Cancro, uno tra i segni più fortunati del periodo. Ariete: Gli Astri riservano numerose occasioni e,per sfruttarle al meglio, agite sotto traccia eludendo la scomoda quadratura di ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni e trame puntate Dal 17 al 21 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018: Valerio completa la sua confessione in presenza di Giovanna e del pm, che ora devono valutare se ritenerlo credibile. Ferri è in procinto di partire con Vera, ma un imprevisto potrebbe sconvolgere i suoi piani. Dopo aver incontrato Mariella, Guido viene colto dalla nostalgia. Diego vorrebbe coinvolgere Beatrice in un’iniziativa al Vulcano, ma lei ha ...

Roma : telecamere Tmb Salario fuori uso Dal 7 dicembre : Roma – Le telecamere di videosorveglianza poste all’interno del Tmb Ama di via Salaria, a Roma, non funzionavano dallo scorso venerdi’ 7 dicembre. Il dato e’ emerso nel corso del sopralluogo svolto presso l’impianto questa mattina dal procuratore aggiunto, Nunzia D’Elia, insieme ai pm Carlo Villani e Luigia Spinelli, poche ore dopo l’incendio che si e’ sviluppato (alle 4.30 di mattina) ...

"Lo Schiaccianoci" torna a Genova al Teatro Carlo Felice Dal 20 al 23 dicembre : Nel corso degli anni si è imposto come uno degli spettacoli più amati di tutti i tempi, grazie anche alla storia tratta da un onirico racconto di E.T.A. Hoffmann che approfitta della magica atmosfera ...

Un posto al sole - il folle gesto di Valerio per scagionare Alberto : anticipazioni puntate Dal 10 al 14 dicembre : Settimana ad alto tasso di adrenalina per i fan di Un posto al sole. Tiene ancora banco l’omicidio di Veronica per cui è sospettato Alberto. L’uomo però si dichiara innocente e sta subendo una ingiusta detenzione tanto che l’amico Valerio vive un profondo senso di colpa che lo porterà ad un gesto clamoroso per aiutarlo. In onda dal lunedì al venerdì alle 20.45 su Rai3. Un posto al sole, lunedì 10 dicembre: anticipazione ...

Prestiti natalizi a sorpresa nella Biblioteca regionale Dal 15 dicembre : Quest'anno l'ispirazione ha condotto alla scienza culinaria come metafora di vita, come invito ad assaporare il patrimonio di conoscenza contenuto nei documenti proposti dalla Biblioteca. L'utente ...

Attesissima svolta Bixby in italiano per Samsung Galaxy Dall’11 dicembre : limitazioni e dettagli : Una svolta Attesissima quella per i Samsung Galaxy a partire da oggi 11 dicembre, almeno per quanto concerne la questione di Bixby in italiano. Dopo avervi fornito qualche anticipazione nelle ultime settimane, infatti, questa mattina tocca assolutamente tornare sull'argomento, in quanto dal produttore coreano sono arrivati finalmente segnali incoraggianti. L'aggiornamento è ormai in dirittura d'arrivo considerando il fatto che la nostra lingua ...

Conversazioni atomiche : Dal 13 dicembre al cinema una commedia on the road sulla fisica in Italia : Arriva nelle sale dal 13 dicembre, per iniziare un percorso che lo porterà in tante città e cinema d’Italia lungo il 2019, Conversazioni atomiche, il nuovo film documentario di Felice Farina, prodotto da Istituto Luce Cinecittà e co-distribuito da Luce e Nina Film. Un film del tutto inusuale nel panorama produttivo Italiano. Un documentario, con la struttura del road movie, lo spirito della commedia, gag di situazione da buddy movie, una ...

IL PARADISO DELLE SIGNORE - anticipazioni e trame Dal 17 al 21 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il PARADISO DELLE SIGNORE daily da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre 2018: Mentre Clelia assume una nuova commessa in vista DELLE festività natalizie, Umberto Guarnieri è deciso a spingere il PARADISO sull’orlo del fallimento. A questo scopo, chiede a Vittorio di estinguere un cospicuo debito a cui l’imprenditore non può far fronte. Elena ha un incidente in caffetteria e chiede a Salvatore di non dire nulla a suo ...

Una vita - anticipazioni Dal 17 al 22 dicembre : Antoñito ruba una collana : Una vita, la fortunata soap di Aurora Guerra torna con un'altra settimana ricca di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda nella settimana dal 17 al 22 dicembre, rivelano che Antoñito si metterà nei guai e finirà per rubare una preziosa collana a Rosina pur di far fronte alle spese dei funerali di una sua cliente. Intanto, Samuel regalerà l'anello di fidanzamento a Blanca e le chiederà di sposarlo mentre Ursula darà inizio ...

Sciopero dei benzinai Dall'11 al 14 dicembre : disagi nelle regioni Toscana e Liguria : La Faib ha indetto uno Sciopero dei benzinai dalla serata di oggi 11 dicembre fino al giorno 14 in tutte le province di Toscana e Liguria, dove si prevedono disagi per gli automobilisti che hanno la necessità di fare rifornimento di carburante al proprio mezzo di trasporto a quattro o due ruote. Faib è l'acronimo di Federazione Autonoma Italiana benzinai. Lo Sciopero di tre giorni interesserà gli impianti a marchio Esso, Api-Ip e TotalErg. La ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate Dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Una VITA da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Dopo aver saputo della donna simile ad Elvira ritratta in un quadro, Adela incita Simon a cercare notizie sulla sua ex. Blanca consola Samuel, preoccupato per la salute di Jaime. La ragazza accetta poi di sposare il giovane Alday. Al termine di alcune visite, il dottor Galvez scarta l’idea che Lolita sia prossima alla morte. Diego, intanto, confessa ...

IL SEGRETO - anticipazioni e trame puntate Dal 17 al 22 dicembre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 17 a sabato 22 dicembre 2018: Prudencio si disfa di ogni possibile oggetto o indumento che possa condurlo alla morte di Saul e fa ricadere la colpa sul detenuto che viaggiava con il fratello verso l’altro carcere. Nonostante la notte di passione che ha condiviso con lei, Isaac fa sapere ad Antolina che tra di loro non potrà esserci nient’altro che un’amicizia: è ancora ...