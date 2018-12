Cuneo | uccide il figlio disabile a bastonate | fermato il padre

Blastingnews

: RT @MediasetTgcom24: Cuneo, uccide il figlio disabile: fermato 72enne #Cuneo - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Cuneo, uccide il figlio disabile: fermato 72enne #Cuneo - CarloLuigiVico : Padre uccide il figlio disabile a Saluzzo - G_Marcotullio : Abbia pietà di noi il Padreterno, per queste assurde scie di sangue che sporcano il suo bel nome. -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Ha ucciso il, colpendolo di continuo con un bastone. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, lunedì oggi dicembre 2018, a Saluzzo, piccolo centro abitato in provincia di, in Piemonte, dove l'anziano signore abitava assieme alla vittima. Sul luogo della stage si sono portati i militari dell'arma dei carabinieri della locale stazione e gli agenti municipali della polizia locale per tentare di ricostruire i motivi che hanno spinto l'uomo a compiere questo folle gesto. Intanto l'anziano, Luigi Cadorin, 72 anni di età, è statoe condotto in caserma per l'interrogatorio da parte del P.M. (Pubblico Ministero, n.d.r.) di turno.La famiglia della vittima La terribile vicenda è avvenuta in via Macallè, nel pieno centro storico del piccolo paesino piemontese, a pochi metri di distanza dal palazzo di città. La vittima di 41 anni di età risponde al ...