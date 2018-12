Corona aggredito dagli spacciatori | la foto in ambulanza

dilei

(Di martedì 11 dicembre 2018) Fabrizioè stato inseguito, picchiato e quasi ammazzatonel bosco della droga di Rogoredo, dove l’ex re dei paparazzi si era recato per un servizio sullo spaccio per “Non è l’Arena” dove sarebbe stato ospite domenica prossima.Microfono nascosto, Fabrizio si è inoltrato con un complice in una delle zone più pericolosa dello spaccio milanese, ma ne è uscito con le ossa rotteEro con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Volevo documentare lo spaccio di droga in un posto dove spesso le forze dell’ordine non entrano… Avevo una telecamera nascosta e insieme a un ragazzo mi sono addentrato nel bosco. In cima a una collina, ho trovato due persone, che si sono fatte subito avanti con fare minaccioso… Mi hanno riconosciuto, sia io che il ragazzo abbiamo rimediato dei pugni ...