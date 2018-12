Corinaldo | il diciassettenne fermato | Quella sera non ero alla Lanterna Azzurra | ma

huffingtonpost

(Di martedì 11 dicembre 2018) "Ve lo giuro, io non c'ero venerdì notte a, non sono io l'incappucciato che cercate...". Sono queste le parole del ragazzo di 17 annidagli inquirenti per la strage nella discotecadidove hanno perso la vita sei persone. P.B. è indagato per omicidio preterintenzionale, lesione dolose e colpose. Lo riporta il Corriere dellaCosì si difendeva il ragazzo mentrelo portavano via dstanza 202 al primo piano del residence Avana, a Senigallia. Lui era lì, quasi 36 ore dopo la strage dell'Immacolata, ospite di due fidanzati maggiorenni a cui i militari hanno trovato due etti di cocaina in camera e per questo sono stati arrestati: anche per il ragazzo ora pende l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Ma pure di questo si professa all'oscuro: «Mi sono trovato nel luogo sbagliato, al momento ...