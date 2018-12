leggioggi

: Concorso DSGA: entro il 28 dicembre, nuova bozza del bando... - LeggiOggi_it : Concorso DSGA: entro il 28 dicembre, nuova bozza del bando... - orizzontescuola : Supera il concorso DSGA con il supporto di Eurosofia - GazzettaDellaSc : Mobilità docenti e ATA e concorso DSGA -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Già in passato si è parlato del, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi delle scuole statali, che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficialela fine del 2018. Il 62018 si è tenuto l’ultimo incontro con i sindacati al Ministero dell’Istruzione per la revisione delladele degli ultimi elementi riguardanti i posti riservati agli assistenti amministrativi Facenti Funzione. Riassumiamo in breve, in base allache ormai dovrebbe essere definitiva, tutte le informazioni.Scarica ladel decreto attuativo: requisiti di partecipazione Potranno presentare la propria candidatura alcoloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti titoli:diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, sociali o amministrative, economia e commercio; diplomi di laurea specialistica (LS) 22, ...