Clima | COP24 | per il WWF “l’Italia è tra i Paesi europei con gli ‘Asset Owners’ meno

Clima - Cop24 : la moda in campo con la ‘Carta per la sostenibilità’ : La moda ha deciso di intervenire in ambito Climatico: l’annuncio è stato dato alla Cop24, la conferenza dell’Onu sul Clima in corso a Katowice, in Polonia. Anche l’industria mondiale della moda scende così in campo contro i cambiamenti Climatici e lo fa attraverso la “Carta per la sostenibilità della moda”. Sotto l’egida delle Nazioni Unite, marchi leader da Adidas a Burberry, Esprit, Guess, Gap, Hugo Boss, ...

Clima - Cop24 : protesta dei giovani contro l’evento Usa : protesta alla Cop24: oltre un centinaio di giovani, fra appartenenti a ong e osservatori dei negoziati sul Clima in corso a Katowice, in Polonia, hanno protestato per un evento sui combustibili fossili tenuto dalla delegazione statunitense. I gruppi hanno impedito l’inizio dell’evento, cantando “keep it in the ground” – chiedendo cosi’ la fine dell’estrazione di carbone, petrolio e gas naturale. Alcuni ...

COP24 : al via la fase finale della Conferenza sul Clima - arrivano i ministri : Da oggi inizia la fase finale della Conferenza ONU sul Clima COP24 in corso in Polonia, a Katowice: è previsto l’arrivo dei ministri che dovranno concordare un regolamento per l’attuazione degli obiettivi Climatici dell’Accordo di Parigi del 2015. Si terranno colloqui dedicati agli obiettivi Climatici dei singoli Paesi e agli aiuti finanziari per i Paesi in via di sviluppo. A Katowice, da oggi al 13 dicembre, sarà presente ...

Clima : scontro alla COP24 sul documento dell’IPCC : Il rapporto del Comitato dell’Onu per il Clima (IPCC) pubblicato ad ottobre ha attirato l’attenzione di tutto il mondo: il documento lanciava l’allarme sui rischi connessi all’aumento delle temperature, orientato verso un aumento di 3°C invece che di 1,5°C come auspicato nella migliore delle ipotesi nell’Accordo di Parigi del 2015. Il report IPCC è stato oggetto di scontro tra Paesi come Russia, Stati Uniti, Arabia ...

Cop24 - il tema Clima non è solo emergenza - ma un'opportunità di crescita e occupazione : solo la sera del 14 dicembre sapremo se sulla battaglia del clima gli stati e i governi della Terra fanno sul serio o sarà un altro tristissimo arrivederci al prossimo summit, come accade da tre anni. Gli sherpa che limano anche le virgole, non sanno ancora se la Conferenza mondiale sul clima dell'Onu in corso in Polonia, a Katowice, si chiuderà con un altro fallimento, o con un rinvio tecnico o dando al mondo una speranza in ...

Cop24 - gli Stati Uniti alimentano il disimpegno di altri paesi sul Clima : Lo scopo principale del negoziato in corso in Polonia in questa 24^ Conferenza internazionale per il clima, che durerà dal 3 al 14 dicembre, è quello di approvare le regole (Paris rulebook) per rendere effettivo l'Accordo di Parigi del 2015.Tale Accordo si basa sugli impegni nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra dichiarati dai vari paesi aderenti, con due problemi principali: molti aspetti di tali impegni non sono ...

COP24 - la Polonia ospita la conferenza mondiale sul Clima ma promuove il carbone : la preoccupante realtà sui cambiamenti Climatici : Mentre migliaia di esperti di tutto il mondo arrivavano alla COP24, la conferenza sul clima organizzata dall’ONU in Polonia, nella speranza di trovare un modo per fermare i danni causati dai combustibili fossili, il Paese ospitante li ha accolti con una banda musicale. Ma non una qualsiasi. La Polish Coal Miners Band, vestita con uniformi nere e cappelli tradizionali, ha iniziato a suonare mentre i delegati apparentemente confusi arrivavano al ...

COP24 - i cambiamenti Climatici si vedono anche dallo spazio : l’astronauta Gerst invita all’azione tra promesse e primi passi concreti : I negoziatori che stanno prendendo parte al meeting sul clima delle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia, dovranno andare al sodo per finalizzare le regole dell’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C entro la fine del secolo. Gli esperti sostengono che l’obiettivo più ambizioso, cioè quello di limitare l’aumento a 1,5°C, è ancora realizzabile, ma sempre più difficile. Il meeting di due settimane riunisce i ...

Clima - COP24 : polemiche per le parole del presidente Duda - “non possiamo rinunciare al carbone” : Ieri a Katowice, in occasione della prima giornata della COP24, il presidente polacco Andrzej Duda ha dichiarato in occasione di una conferenza stampa che il suo Paese “non può rinunciare al carbone“, una materia prima “strategica” che ne garantisce “la sovranità energetica“. La Polonia si affida ancora al carbone per l’80% del suo fabbisogno energetico, e prevede di scendere al 50% entro il 2030. Il ...

Clima - Schwarzenegger alla COP24 : “Trump è pazzo” : L’ex governatore repubblicano della California, Arnold Schwarzenegger, ha definito “folle” (utilizzando il termine Yiddish “meshugge”) il presidente Donald Trump per le sue posizioni sui cambiamenti Climatici e per la sua decisione di ritirare gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi. L’ex governatore si trova a Katowice, in Polonia, per la conferenza delle Nazioni Unite sul Clima COP24 alla quale ...

Slovenia : presidente Pahor a Cop24 - accordo sul Clima è atto di lealtà verso il pianeta : Il presidente, citato dall'agenzia slovena "Sta", ha dichiarato che l'accordo dovrebbe essere rispettato da tutti i paesi e che l'entrata in vigore dell'intesa porta a un mondo dominato dalla ...

COP24 sui cambiamenti Climatici - “il mondo è ad un crocevia” : ecco a che punto siamo con il riscaldamento globale dopo un 2018 da record : I negoziatori di tutto il mondo hanno aperto la conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Katowice, in Polonia, città costruita intorno all’estrazione del carbone, principale responsabile del riscaldamento globale. Arrivati per due settimane di discussione sui cambiamenti climatici, i partecipanti si sono liberati di cappotti, sciarpe e cappelli quando sono entrati nelle hall di Katowice riscaldate dalle vicine centrali ...

COP24 : ultima chiamata per la Terra. Riuniti a Katowice per salvare il Clima del Pianeta : ... il pericolo concreto è che le ondate di calore, che nel 2003 hanno fatto 70mila morti, possano passare da periodi limitati dell'anno a oltre 200 giorni l'anno in alcune parti del mondo".Il fatto, ha ...

Clima - il summit Onu Cop24 dice che il mondo è 'a un bivio' : A Katowice, in Polonia, va in scena il maggiore meeting sui cambiamenti Climatici dall'accordo di Parigi. Cosa dicono i partecipanti e perché è importante