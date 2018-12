Classifiche Europa League 2019 : i risultati e le graduatorie dei gironi. Lazio e Milan seconde : A partire da giovedì 20 settembre ha preso il via l’edizione 2018-2019 dell’Europa League di calcio. In sede di sorteggio, le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia. Secondo il nuovo sistema, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della ...

Classifiche Europa League 2019 : i risultati e le graduatorie dei gironi. Lazio e Milan seconde : A partire da giovedì 20 settembre ha preso il via l’edizione 2018-2019 dell’Europa League di calcio. In sede di sorteggio, le 48 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro fasce in base al ranking per coefficienti. Ciascuno dei 12 gironi conterrà una squadra per fascia. Secondo il nuovo sistema, i coefficienti dei club sono determinati dalla somma di tutti i punti nei cinque anni precedenti o dal coefficiente della ...