Ciclista professionista lascia le gare per girare il mondo salvando cani in difficoltà

Ciclista professionista muore a 23 anni stroncato da un infarto : Jimmy Duquennoy, 23 anni, Ciclista professionista belga, è morto venerdì sera per un attacco cardiaco. L'uomo è deceduto nella sua abitazione. Sotto shock parenti e compagni di team, la WB Aqua Protect Veranclassic, che ha diffuso un comunicato per dare la triste notizia: "Era il ragazzo più gioviale, più gentile, più aperto. E’ una cosa terribile anche perché dai test effettuati a inizio stagione non era emersa alcuna anomalia".Continua a ...