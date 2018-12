Ciclismo – Per il 5° anno consecutivo si rinnova la partnership tra Nippo Vini Fantini

Ciclismo - grave incidente per Samuele Manfredi. L’azzurro è in coma farmacologico : Una brutta notizia scuote il mondo del Ciclismo: Samuele Manfredi, giovane promessa di strada e pista, è in coma farmacologico dopo un incidente avvenuto questa mattina attorno alle ore 12.00 nei pressi di Toirano. Mentre si stava allenando non lontano da Pietra Ligure, suo paese natale, per cause ancora da accertare, l’azzurrino è stato investito da un’autovettura. Ricoverato in codice rosso, il ragazzo è stato posto in stato di ...

Ciclismo - tutto pronto per il secondo training camp della Nippo Vini Fantini : da domani tutto il team a La Spezia : Il secondo training camp in vista del 2019 è pronto a prendere il via a La Spezia, dall’11 al 16 dicembre il team al gran completo si ritroveranno presso l’Hotel Il Gabbiano Il secondo training camp del team Nippo Vini Fantini Faizanè è alle porte. Dall’11 al 16 dicembre il team si ritroverà a La Spezia, presso l’Hotel Il Gabbiano, per svolgere molte importanti attività in vista del 2019. Un’agenda fitta di ...

Ciclismo - Peter Sagan si diverte in ritiro e si prepara per la nuova stagione : La Spagna è stata presa d’assalto in questi giorni da una grande quantità di squadre di Ciclismo che stanno iniziando a preparare la stagione 2019. Se qualche anno fa era in Italia che si concentravano i ritiri invernali delle formazioni professionistiche ora è alle Baleari e nella Comunità Valenciana che i corridori hanno trovato il clima, le strutture e tutto quello che serve per ricominciare ad allenarsi. Tra i tanti, ha scelto questo ...

Ciclismo - Olimpiade Tokyo : Cassani sul percorso 'duro e con caldo atroce' : 'Sarà una corsa particolare, dura e con un caldo atroce a causa dell'umidità'. Nonostante in Giappone sia ormai notte, Davide Cassani è sveglio come un grillo. Non per i ricordi del Mondiale di ...

Ciclismo - Cassani sul percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 : “Duro - ma ultimi 30 km senza grandi asperità” : Davide Cassani è in Giappone per visionare il percorso delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed il il CT dell’Italia, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha parlato della corsa olimpica: “Sarà una corsa particolare, dura e con un caldo atroce a causa dell’umidità“. Un viaggio importane per Cassani, che non ha solo visionato il percorso: “Dovevo studiare i percorsi, ma anche la logistica che sarà molto ...

Ciclismo - brutta caduta per Paolo Simion : doveva evitare un’automobile. Ricoverato in ospedale : Paolo Simion è incappato in un incidente a Trevignano (provincia di Treviso) poco dopo mezzogiorno. Il ciclista della Bardiani-CSF si stava allenando e, secondo alcuni testimoni oculari, è finito rovinosamente a terra dopo aver colpito il cordolo di un marciapiede per evitare l’impatto con un’automobile ma la dinamica dell’accaduto è ancora in corsa di accertamento. Il 26enne veneto è stato immediatamente soccorso dai presenti ...

Ciclismo - la UCI sospende la Burgos per i casi di doping : solo tre settimane di stop : La UCI ha sospeso la Burgos per ventuno giorni a causa dei tre casi di positività al doping riscontrati nel corso del 2017-2018. L’Unione Ciclistica Internazionale ha applicato l’articolo 7.12.1 del regolamento antidoping e ha così fermato per tre settimane la formazione spagnola che milita nella categoria Professional. Il periodo di stop è stato scelto dal team stesso che ha proposto il fermo dal 16 gennaio al 5 febbraio 2019 e la ...

Ciclismo – “Pedala coi campioni” : tutti in bici per ricordare Michele Scarponi : “Pedala coi Campioni”: in tanti a Brinzio per ricordare Scarponi Sono tanti i personaggi che correranno assieme ai 1000 iscritti sulle strade del Varesotto, con partenza e arrivo a Brinzio, per onorare Michele Scarponi nella 19esima edizione della Pedala con i Campioni. Nel gruppo il veronese Damiano Cunego, grande protagonista nel mondiale di Varese del 2008, Enrico Gasparotto, Eugenio Alafaci, Luca Chirico, Edward Ravasi, ...

Ciclismo - il futuro dell’Italia nelle corse a tappe. I giovani su cui lavorare per raccogliere l’eredità di Nibali : Il Ciclismo italiano ha bisogno di un ricambio generazionale per quanto riguarda i corridori da corse a tappe. Negli ultimi anni l’Italia si è infatti affidata a Vincenzo Nibali, un campione straordinario in grado di vincere due Giri d’Italia, un Tour de France e una Vuelta a España. Il siciliano ha però 34 anni e c’è quindi la necessità di trovare un suo erede che possa essere protagonista in futuro nei Grandi Giri. Andiamo quindi a ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per Londra. Torna Letizia Paternoster dopo l’incidente! : Letizia Paternoster Torna subito in sella dopo il brutto incidente di Berlino, domenica scorsa cadde durante la Madison e venne portata in ospedale. La 19enne ha accusato dei dolori al costato ma non ci sono fratture, ha osservato qualche giorno di riposo e ha deciso di stringere i denti per partecipare alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista che si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 14-16 dicembre. La ...