Ciclismo | le condizioni di Samuele Manfredi Situazione stazionaria Oggi una Tac

(Di martedì 11 dicembre 2018) Restano stazionarie ledi, sfortunato corridore italiano rimasto vittima ieri di un terribile incidente nei pressi di Toirano.Il 18enne di Pietra Ligure, ricoverato presso l'Ospedale Santa Corona della sua città, ha trascorso una notte senza complicazioni, rimanendo in coma farmacologico.Secondo quanto riporta Tuttobiciweb,l'azzurro sarà sottoposto ad una Tac per valutare ladell'edema celebrale. In seguito i medici decideranno quale cura intraprendere.