Champions | Liverpool-Napoli 1-0 | gli azzurri eliminati

Liverpool-Napoli 1-0 - Champions League : partenopei eliminati dal gol di Salah - Milik spreca al un’occasione clamorosa al 92' : Eliminazione atroce e bruciante per il Napoli di Carlo Ancelotti, sconfitto per 0-1 ad Anfield da un Liverpool straripante trascinato da un Mohammed Salah in versione deluxe. L’egiziano ha messo in scena il meglio del suo repertorio ed ha deciso la sfida con il gol qualificazione nel primo tempo, anche se nella ripresa ha sprecato diverse chance per chiudere virtualmente la partita. I partenopei hanno subito per lunghi tratti della partita ...

Live Liverpool-Napoli 0-0 Ancelotti conferma l'11 Champions : È una partita dall'importanza unica quella che va in scena questa sera ad Anfield Road tra Liverpool e Napoli; la squadra di Carlo Ancelotti, in testa al girone con 9 punti, 3 in...

Napoli - Maksimovic : 'Il Liverpool vuole vincere la Champions. Noi dobbiamo...' : Nikola Maksimovic , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: 'Aspettavamo questa partita, l'abbiamo preparata bene. Ora mettiamo in pratica in campo quello che sappiamo di dover fare. Giocare in questo stadio è una ...

Probabili formazioni / Liverpool Napoli : Younes fuori dai giochi per Anfield - Champions League gruppo C - : Probabili formazioni Liverpool Napoli: vero e proprio spareggio per gli ottavi di Champions League, Ancelotti verso la conferma del solito assetto europeo.

Liverpool-Napoli - formazioni : Ancelotti conferma l’undici di Champions : Le scelte di Klopp e Ancelotti Le formazioni ufficiali di Liverpool-Napoli. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Per Ancelotti nessuna sorpresa, confermata la squadra utilizzata nelle ultime quattro partite di Champions. Liverpool: A disp.: Mignolet. All.: Klopp Napoli: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Fabian Ruiz; Insigne, Mertens. A disp.: Karnezis, Hysaj, Ghoulam, Diawara, Zielinski, Ounas, Milik. ...

Champions League : la notte delle stelle - il Napoli a Liverpool si gioca l'Europa : Sfida da brividi per il Napoli di Ancelotti che stasera dovrà dimenticarsi il recente passato e quanto di buono fatto fin qui nel girone per strappare una qualificazione che varrebbe doppia specie per lo spessore degli avversari: Liverpool-Napoli è in programma stasera 11 dicembre 2018, alle ore 21:00. Lo stadio? Quello leggendario dei reds, Anfield Road e la sua "You'll Never Walk Alone". Il match sarà arbitrato dallo sloveno Damir Skomin, che ...